“Je egoïstische manier van parkeren is verschrikkelijk”: chauffeur geeft na kwade brief onder ruitenwisser buurtbewoner op bizarre wijze lik op stuk

07 februari 2018

Hopeloos toertjes rijden in de hoop parkeerplaats te vinden. Het is een frustratie die heel wat chauffeurs met elkaar delen. Een gebruiker van de sociale nieuwswebsite Reddit heeft een brief gedeeld die werd achtergelaten onder zijn ruitenwisser. Het onderwerp? Zijn "egoïstische" parkeergedrag. Het briefje bleek van een furieuze buur te komen. Zijn onverbloemde boodschap bleef echter niet onbeantwoord.

Het gebrek aan parkeerplaats betekende in een straat in het Londense Crouch End de start van een burenruzie die al snel escaleerde en op een nogal aparte manier werd uitgevochten. Toen een buur zich mateloos ergerde aan het parkeergedrag van een bewoner uit de straat, kroop hij in zijn pen. Het resultaat stopte hij onder de ruitenwisser van de naar eigen zeggen slecht geparkeerde wagen. “Je egoïstische manier van parkeren is verschrikkelijk”, luidde het in een niet mis te verstane boodschap. De frustraties stapelden zich intussen verder op. Niet veel later volgde nog een tweede bericht waarin de buurtbewoner opnieuw in harde taal duidelijk maakte dat de bestuurder cruciale parkeerruimte verloren liet gaan.

De eigenaar van de wagen vond de misnoegde uiting van de buurtbewoner compleet onterecht. Volgens hem zag de kwade man iets belangrijks over het hoofd. Hoe kon hij de anonieme afzender duidelijk maken dat hij diegene was die het fout had? De bestuurder liet zonder een blad voor de mond te nemen eveneens een geschreven boodschap achter onder zijn ruitenwisser in de hoop dat de buurtbewoner het briefje zou vinden.

Burenruzie op papier

“Aan diegene die briefjes onder mijn ruitenwisser stopt. Heb je er ooit aan gedacht dat ik mijn wagen wel netjes geparkeerd heb, maar dat de andere wagens - die voor en achter mij staan - kunnen bewegen?”, schrijft hij aan de gefrustreerde buurtbewoner. Vervolgens gaat de auteur van het briefje verder over de kinderachtige manier waarop de buurtbewoner zijn klacht uitte. “PS. Als je hierover een geciviliseerde discussie wil in plaats van me aan te vallen, kom gerust langs, of laat in ieder geval een adres achter waarop ik mijn brief kan achterlaten, in plaats van me het gevoel te geven dat ik verwikkeld ben in een ruzie op de lagere school”, besluit de eigenaar van de wagen.

De briefwisseling maakte op Reddit heel wat reacties los. De eigenaardige wijze waarop de Londense buren hun ruzie probeerden uit te vechten, zorgde bij de lezers van de sociale nieuwswebsite voor de nodige hilariteit.