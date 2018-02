“Ik weet dat ik de laatste tijd afstandelijk ben, maar ik ben veranderd”: man schrijft hilarische afscheidsbrief naar fitnessclub Koen Van De Sype

05 februari 2018

14u10

Bron: Reddit 0 Het leukste van het web Een gebruiker van de sociale nieuwswebsite Reddit heeft een hilarische afscheidsbrief gedeeld die hij schreef naar de fitnessketen waar hij lid van was. De Amerikaan verhuisde naar een andere staat en wilde zijn lidmaatschap bij Planet Fitness opzeggen. Aan de telefoon kreeg hij echter te horen dat er een schriftelijke annulering nodig was en daarop kroop MastrrBasser in zijn pen.

“Het is met veel spijt en een zwaar hart dat ik deze brief schrijf, maar ik wil mijn bedoelingen eerlijk en oprecht meedelen”, steekt hij van wal. “Bepaalde gebeurtenissen in mijn leven maken dat er veel veranderd is en hoewel het een van de moeilijkste beslissingen is die ik recent heb moeten nemen, is het de juiste. Het doel van deze brief is mijn relatie met Planet Fitness te beëindigen.”

Behoeftes

“Ik weet dat ik de laatste tijd afstandelijk ben, maar ik ben veranderd”, gaat het verder. “Ik heb andere behoeftes nu en om eerlijk te zijn… Jij bent niets veranderd. Je bent nog altijd dat gigantisch gebouw in paars en geel, met de snoepjes aan het onthaal. Ik wil je niet veranderen en het doet me pijn om te bedenken dat we ooit één waren en ons nu op andere punten in ons leven bevinden.” (lees hieronder verder)

En dan volgt een bekentenis: hij is in een nieuwe fitnesszaak gestart, met state of the art-toestellen “die mijn dijen en mijn achterwerk in een vorm brengen die ik nooit eerder kende en die zo dichtbij mijn appartement is dat het je zou doen blozen”. “Ik wil niet dat je jaloers bent of me veroordeelt op basis van deze beslissing. Dat is niet de Planet Fitness die ik ken en graag zie. Ik hou nog altijd van je, maar meer als vrienden. Het spijt me dat het niet beter klikte tussen ons.”

“Ik denk nog altijd met genegenheid terug aan jou en de tijd die we samen doorbrachten, als ik een van je vele vestigingen passeer. Soms, als ik alleen ben, zet ik nog eens een van de afspeellijsten op die ik vroeger gebruikte en dan voel ik weer de rush van ons verleden door mijn lichaam gaan. Alsof we nog altijd samen zijn. Hand in hand met je crosstrainer, voorzichtig mijn natte haar uit mijn gezicht vegend terwijl ik puf en hijg in een tumultueuze draaikolk van zweet en endorfines.”

Slot

Het slot van de brief is berustend. “Aan alle goede dingen komt een einde en ik hoop dat deze brief je goed bereikt. Blijf gewoon wie je bent. En we zullen allebei verder blijven groeien, ik in mijn nieuwe leven en jij in dat van jou. Zonder elkaar. Maar ik denk dat het zo het beste is.”

In de ps volgt nog dat ook zijn vrouw haar lidmaatschap wil opzeggen. De brief maakte op Reddit wel wat los. Er volgde een lawine aan verhalen waaruit blijkt dat een lidmaatschap opzeggen bij de club geen evidentie is. Sommigen vroegen zelfs of ze de brief mochten kopiëren om hun abonnement op te zeggen. Wat MastrrBasser geen enkel probleem vond.