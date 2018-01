“Een keer ‘per ongeluk’ gedragen”: Vrouw wil op hilarische manier van trouwjurk af IB

03u15

De trouwjurk waar de vrouw nu vanaf wil. Een gescheiden vrouw die absoluut niets meer te maken wil hebben met haar mislukte huwelijk, heeft een wel heel apart zoekertje gezet om haar trouwjurk te verkopen. "Een keer per ongeluk gedragen. Help deze jurk uit mijn leven!"

De Nieuw-Zeelandse Emma uit het stadje Masterton heeft zo’n kater overgehouden aan haar mislukte huwelijk, dat ze alle herinneringen eraan uit haar leven wil bannen. En daar hoort dus ook haar trouwjurk bij. De klassieke witte jurk in maat 42, is volgens de vrouw “in excellente conditie, anders dan mijn huwelijk. De jurk is zo goed als nieuw en klaar voor een écht huwelijk na de ‘oefening’ in 2013.”

“Ik kan geen exacte maten geven, aangezien deze jurk gemaakt werd voor een klein meisje dat dacht dat ze minder verdiende dan ze eigenlijk waard was. Nu is ze een sterke vrouw – daar valt niet tegenop te meten. De jurk ziet er fantastisch uit als je hem aan hebt. Hij leidt iedereen inclusief jezelf af van het feit dat je een compulsieve leugenaar trouwt.”

rv De vrouw is inmiddels als 90 kilo kwijt.

Fitnessabonnement of wijnavond

De vrouw vraagt om minstens 300 dollar voor de jurk “om een fitnessabonnement van een jaar te betalen om de kilo’s eraf te werken die er tijdens mijn vreselijke huwelijk aan vlogen” of voor een “wijnovergoten avondje uit. Beide zijn nodig, dus doe een bod!”

De vrouw biedt ook nog aan om de schoenen voor een zacht prijsje mee te verkopen. “Want die heb ik toch niet meer nodig, aangezien ik ben weggelopen met de voeten waar ik mee geboren ben en waar ik steeds verder mee vooruit zal gaan.”

Positieve reacties

Ondanks dat er nog niet op de jurk geboden is, krijgt de vrouw veel bijval op de site waar de jurk te koop aangeboden wordt. “Sterke vrouw! Wat een geweldige humor in deze rotsituatie. Ik wens je het beste voor 2018, wat zonder twijfel je beste jaar ooit gaat worden! Je verdient het!", schrijft iemand. “Ik wilde zeggen dat je geweldig bent. Ik las je post en ik vind de manier waarop je alles in woorden gegoten hebt fantastisch. Ik wens je het allerbeste in de toekomst en ik hoop dat je de jurk kan verkopen.”

Iemand anders biedt nog aan om – indien de jurk níet verkocht raakt – hem samen met haar ritueel te verbranden. “Ik heb ook nog wel wat om in het vuur te gooien!” Anderen bieden haar dan weer een plaatsje aan in de plaatselijke sportclub. “Je komt op me over als fel en trots, een type dat ik graag in mijn team heb!”