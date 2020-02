“Laat me allemaal gerust, ik zat daar zo goed” Sven Van Malderen

26 februari 2020

11u48

Bron: Crescer 72 Het leukste van het web De meeste baby’s komen met de nodige decibels ter wereld. Isabela Pereira de Jesus koos echter voor de stille aanpak. Ze wierp de verloskundige een vernietigende blik toe, alsof ze wilde zeggen: “Laat me allemaal gerust, ik zat daar zo goed.” De foto, die gemaakt werd in een ziekenhuis in Rio de Janeiro, ging in een mum van tijd viraal.

Fotograaf Rodrigo Kunstmann voelt zich gezegend omdat hij dit opvallende moment kon vereeuwigen. De man zit al elf jaar in het vak, sinds vier jaar specialiseert hij zich in geboortes. “Zo’n gebeurtenis is altijd een uniek moment, maar in dit geval voelt het aan alsof ik de Lotto gewonnen heb”, vertelt hij in het Braziliaanse tijdschrift ‘Crescer’. “Isabela stopte pas met zo te staren nadat de navelstreng doorgesneden was. Je ziet haar denken: ‘Vandaag word ik geboren en ik heb niet eens passende kledij om aan te trekken’.”

De moeder van Isabela beleefde een rustige zwangerschap, maar door alle mediabelangstelling is daar nu een eind aan gekomen. “Isabela had normaal gezien een week later geboren moeten worden, maar ze kon duidelijk niet langer wachten. Ze heeft dus nu al haar eigen willetje”, klinkt het.

“Ik zou durven zeggen dat die frons haar karakter goed omschrijft. Ze trekt altijd zo’n gezicht als ik haar luiers ververs of borstvoeding geef. Eigenlijk is ze als meme geboren.”

“Ach, je moet daar wat geluk mee hebben. Maar ik had wel een voorgevoel dat deze foto goed zou scoren op sociale media”, besluit Kunstmann.