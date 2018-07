“Kom je naar mijn barbecue? Het is geen orgie!” Arne Adriaenssens

18 juli 2018

15u47

Bron: Fox 0 Het leukste van het web "BBQ geen ORGIE!" Met die woorden kondigde de Amerikaanse Chris Bowman zijn tuinfeest aan op datingapp Grindr. De zeer duidelijke uitnodiging werd een hit op Twitter.

De 61-jarige Chris Bowman had zin in een gezellige barbecue. Hij zond een open uitnodiging de wereld in langs alle kanalen die hij ter beschikking had. Zo ook homo-datingapp Grindr. Om zijn onschuldige bedoelingen extra in de verf te zetten, schreef hij op zijn profiel “BBQ not n ORGY”.

Grindr staat vooral bekend als een ontmoetingsplaats voor mannen die seks zoeken met mannen. De bezorgdheid van de 61-jarige man was dus begrijpelijk. Verder op zijn profiel schreef hij, “Waarom denkt 90% van jullie dat dit een orgie is? Dat is het niet. Iedereen is welkom. Is het omdat ik op deze app zit? Ik probeer allerhande mensen uit te nodigen. Mannen, vrouwen, homo, bi, hetero, trans, … dat maakt me niet uit.”

In een privébericht dat hij vervolgens nog naar enkele gebruikers in de buurt stuurde, verduidelijkte hij nogmaals dat het gewoon een gezellig onderonsje moest worden. “Breng gerust je vrouw, partner of date mee. Dit feestje is er voor mannen, vrouwen en families. Voor homo’s, hetero’s, biseksuelen en alles daartussen.”

Lief en liefdevol

Nadat een Twittergebruiker de ietwat knullige uitnodiging op zijn profiel plaatste, viel ook de rest van het internet in zwijn voor de gastvrije man.

Matthew Ibis Setzer, een andere Twitteraar, besloot op de uitnodiging in te gaan. Via zijn Twitter-profiel hield hij de wereld op de hoogte van het tuinfeest. "Om eerlijk te zijn, is de opkomst klein. Er zijn nooit meer dan 20 personen hier. Maar iedereen die er is, is zo lief en liefdevol."

Ook aan eten was er geen gebrek. "De foto's die ik post, doen het [buffet] geen eer aan want er was zo veel eten", postte Setzer nog. "Er was een volledig gegrild varken, een gebakken kip, bonen, aardappelen, bijgerechten, appel- en pecantaart en zelfs enkele veganistische opties. [...] Het was werkelijk geweldig!"

We out here! pic.twitter.com/ZGRzsCc9Yb Matthew Ibis Setzer(@ MonsieurSetzer) link

THE SPREAD pic.twitter.com/FEOrCrpMJl Matthew Ibis Setzer(@ MonsieurSetzer) link

this is my energy pic.twitter.com/r147E0H1et ⌨(@ dsliite) link