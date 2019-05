‘Kleinste baby ooit’ woog bij geboorte niet meer dan een appel, maar overleefde: “Ze is een wonder” Redactie/IB

30 mei 2019

05u15

Bron: AD 0 Het leukste van het web Een ziekenhuis in de Amerikaanse stad San Diego heeft woensdag onthuld dat er een baby is geboren die vermoedelijk het kleinste geboren mensje ooit is. Bij haar geboorte in december woog het meisje slechts 245 gram, ongeveer zoveel als een appel.

Het meisje, van wie de naam niet bekend is gemaakt maar dat door het ziekenhuispersoneel ‘Saybie’ werd genoemd, kwam al na 23 weken ter wereld. Dokters vertelden de vader dat hij een uur de tijd met haar zou hebben voordat ze zou overlijden.

“Maar dat uur werden er twee, die twee uren werden een dag en de dag werd een week’’, zegt de moeder van ‘Saybie’ in een video die woensdag door het Sharp Mary Birch Ziekenhuis voor Vrouwen en Pasgeborenen naar buiten werd gebracht.

Vijf maanden zijn inmiddels voorbij en het meisje heeft het ziekenhuis als een gezonde baby verlaten. Ze weegt nu twee kilo. De ouders van ‘Saybie’ hebben toestemming gegeven om haar verhaal bekend te maken, maar willen dat het kindje en de familie verder anoniem blijven.

‘Engste dag ooit’

In de video beschrijft de moeder de geboorte als “de engste dag van mijn leven’” Ze vertelt dat ze naar het ziekenhuis ging nadat ze zich niet lekker voelde. Daar bleek dat ze kampte met pre-eclampsie, een zwangerschapscomplicatie die gepaard gaat met hoge bloeddruk en eiwitverlies via de urine. Om die reden moest de baby snel gehaald worden. “Ik zei steeds dat ze het niet zou redden, ze was maar 23 weken”, aldus de moeder.

Maar ‘Saybie’ redde het. Het kleine meisje werd telkens iets zwaarder op de speciale intensive care-afdeling voor pasgeborenen van het ziekenhuis. Op haar bedje hing een roze plaatje met daarop ‘Klein maar krachtig’. “Je kon haar nauwelijks in haar bedje zien liggen, zo klein was ze”, zegt zuster Emma Wiest in de video.

Veel baby’s die te vroeg geboren worden, overleven het eerste jaar niet, zegt Michelle King van ‘March of Dimes’, een organisatie die zich inzet voor de gezondheid van baby’s en hun moeders. Maar ‘Saybie’ slaat voorlopig de statistieken. “Ze is een wonder, dat is zeker”, aldus Kim Norby, een andere zuster die het meisje verzorgde.

Register

‘Saybie’ is ’s werelds kleinste baby volgens het ‘Kleinste Baby Register’ dat wordt bijgehouden door de Universiteit van Iowa. Volgens dr. Edward Bell, professor kindergeneeskunde aan de universiteit, heeft ze het laagst bekende gewicht van baby’s in het register. ,,Maar we kunnen niet uitsluiten dat er nog kleinere baby’s zijn die niet zijn opgegeven bij ons’’, aldus Bell.

Bekijk hier de video over ‘Saybie’: