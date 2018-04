“Kippenvel”: drie kleine jongetjes wagen zich aan wereldberoemd nummer van Beyoncé. En hoe! ADN

24 april 2018

13u20 0 Het leukste van het web Drie kleine jongetjes deden zondag in de Britse versie van ‘Little Big Shots’ heel wat monden openvallen met een ongelofelijke cover van het nummer ‘Listen’ van wereldster Beyoncé. Het trio noemt zichzelf de ‘TNT Boys’. En óf ze de zaal deden ontploffen.

Francis Concepcion, Mackie Empuerto and Kiefer Sanchez komen uit de Filipijnen en waren finalisten in de Filipijnse zangshow 'Tawag ng Tanghalan Kids'. Nu tonen ze nog eens wat ze waard zijn in het Verenigd Koninkrijk. De reactie van de kijker? "Kippenvel!”. Beyoncé heeft concurrentie.