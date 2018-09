"Je zal het nodig hebben": Huawei deelt gratis powerbanks uit aan mensen die aanschuiven voor de nieuwste iPhone Sven Van Malderen

23 september 2018

22u35

Bron: cnet.com 0 Het leukste van het web Aan fijne humor geen gebrek bij Huawei: de smartphonefabrikant deelde ruim tweehonderd powerbanks uit aan mensen die stonden aan te schuiven voor... de nieuwste iPhone. "Je zal het nodig hebben", stond er weinig subtiel op de verpakking te lezen.

Apple pakte vorige week uit met drie gloednieuwe exemplaren: de iPhone XR, de iPhone XS en de duurste iPhone ooit, de iPhone XS Max. Die twee laatste liggen sinds eergisteren in de rekken.

Een kleine domper echter: de iPhone XS heeft een iets lagere batterijcapaciteit (2.658 mAh) dan haar voorganger, de iPhone X (2.716 mAh). En dat terwijl het paradepaardje van Huahei -de P20 Pro- maar liefst 4000 mAh haalt. Een fijne invalshoek met andere woorden om het feestje van Apple te komen verstoren.

Genius marketing or bad idea? 🤔



Huawei trolls #Apple by giving out free powerbanks at iPhone launch. 😂 pic.twitter.com/lnLKVvDmSF Larry Kim(@ larrykim) link

Neem nu Singapore: daar stonden honderden iPhone-fans de avond voordien al te trappelen van ongeduld tot de Apple Store de deuren zou openen. Tijdens het wachten kregen heel wat onder hen echter plots een powerbank overhandigd. Gratis, met de groeten van Huawei. De onderliggende boodschap -"Je zal het nodig hebben"- liet aan duidelijkheid niet te wensen over.

Een gesmaakte stunt kortom, behalve dan voor enkele Huawei-gebruikers zelf: zij vonden het niet kunnen dat net Apple-fans zo'n mooi cadeau kregen. Voor datzelfde hebbeding zouden zij immers wel de gebruikelijke vijftig euro moeten ophoesten.

In Amsterdam bedachten de creatieve geesten van Huawei dan weer een fijne variant. Wie de lange rij beu was, kon letterlijk bij de 'powerbank' terecht om zijn of haar toestel op te laden. "Want misschien kan de wachttijd hoger oplopen dan de batterijduur van je gsm."

Huawei geeft wachtende iPhone-kopers een 'powerbank' https://t.co/31j5TFTmOx pic.twitter.com/1CKrDvRrQv Androidworld(@ Androidworld) link

In Londen zorgde een mobiele fruitbar voor de subtiele knipoog. Appels bleken niet verkrijgbaar, maar van één ding mag u wel zeker zijn: het fruit dat hier gemaakt wordt, is wél duurzaam.

We make juice that lasts… A #HigherIntelligence is coming. 16.10.18 pic.twitter.com/Pa2jIsZVkU Huawei Mobile UK(@ HuaweiMobileUK) link

In datzelfde genre: de dag voor de keynote van Apple ontvingen journalisten een fruitmand waarin enkel appels ontbraken. Het opschrift? "Sorry, no apples today."