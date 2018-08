"Is dat mijn oor?!" Kapper pakt kleine deugniet loeihard terug nadat die hem liet schrikken met kakkerlakgrap ADN

03 augustus 2018

13u57 0 Het leukste van het web Kapper Jude Sannicandro uit Florida knipt het haar van de 10-jarige Vito DiPalma al van toen die nog een baby was. De twee komen goed overeen en halen geregeld grapjes uit met elkaar. Maar toen Vito een maand geleden Jude werkelijk de stuipen op het lijf jaagde met een valse kakkerlak, besloot de kapper dat het tijd was om die plaaggeest eens écht goed terug te pakken. En dus broedde hij op een plannetje, dat hij onlangs op onnavolgbare wijze uitvoerde.

Tijdens een knipbeurt haalt de kapper de tondeuse boven. En dan raakt hij toch wel niet het oor van Vito zeker? Op het eerste zicht lijkt het allemaal niet zo erg, maar met goed toneelspel en wat handige attributen zoals een vals oor en vals bloed slaagt kapper Jude erin om Vito te doen denken dat zijn oor er is afgesneden. Een harde mop die de jongen stevig doet schrikken en bang om zijn moeder doet roepen (al blijft hij er naar omstandigheden eigenlijk nog rustig bij). Moederlief zat echter mee in het complot en barst smakelijk in lachen uit.

De video van de grap die Jude online zette, werd op een week tijd al meer dan een miljoen keer bekeken. Hoewel de bloederige stunt volgens sommigen te ver gaat, is wel duidelijk dat Vito er heus geen trauma aan overhoudt. Het was volgens kapper Jude dan ook niets meer dan de ultieme finale van een ‘moppenoorlog’ tussen een kapper en de lokale deugniet, tevens zijn favoriete klant.