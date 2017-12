"In zeeziekte en gezondheid": dit koppel trouwt op wel erg originele wijze FT

Trouwen voor het altaar, in stad- of gemeentehuis: niet bepaald origineel, want iedereen doet het. Dit koppel wilde wel wat anders. Een onderwaterbruiloft bijvoorbeeld. Thomas Mold uit Leicester trok naar Florida om er zijn echtgenote Sandra Hyde het jawoord te geven - in duikpak. Omdat woorden uitwisselen niet echt handig is met een mondstuk, waren de trouwgeloften neergeschreven. En groot voordeel: Sandra hoefde geen geld te besteden aan een kapster en wat schmink. Het trouwkleed kon ze niet laten...

De twee hadden aanvankelijk een zomerhuwelijk gepland in een oude Engelse kerk, maar besloten toch dat een onderwaterceremonie meer hun ding was. Hun liefde voor de zee (en elkaar) komt trouwens niet uit het niets: Thomas ontmoette zijn echtgenote in 2013, tijdens een duiktrip met het leger. Sandra werkte toen als duikinstructrice.

