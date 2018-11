“In geval van nood: red eerst je favoriete kind met het meeste potentieel”: steward begeleidt saaie veiligheidsinstructies met hilarisch commentaar IB

04 november 2018

01u25

Bron: escape.com.au 0 Het leukste van het web Sommige luchtvaartmaatschappijen spenderen een fortuin aan veiligheidsvideo's om hun passagiers maar naar de saaie maar noodzakelijke instructies te laten kijken. Budgetmaatschappij Frontier Airlines heeft een veel goedkopere manier gevonden om de aandacht van de passagiers vast te houden: ze zetten een lolbroek achter de microfoon die een hilarische draai geeft aan de instructies. Oplettend publiek gegarandeerd!

Een passagier van Frontier Airlines nam vanuit het publiek het hilarische commentaar van de steward op. Ook de stewardessen die de veiligheidsdemonstratie moesten geven, proestten het uit bij de grappen die de man voortdurend maakt.

“Toen hij de stewardessen introduceerde als mijn vrouw en vervolgens mijn minnares, wist ik dat ik mijn camera op moest zetten”, zegt de Amerikaanse Cindy Kuhn die het grappige filmpje opnam tijdens haar vlucht naar Colorado Springs.

Ienie-mini-bikini

“Hier bij Frontier Airlines houden we de mode nauwkeurig in het oog. In het geval dat deze vlucht uitdraait op een cruise, dan krijgen jullie allemaal een ienie-mienie gele polka-dot-bikini", zegt de grappige steward, verwijzend naar de reddingsvesten. Wie je als eerst moet redden tijdens een crash? “Uiteraard je favoriete kind met het meeste potentieel voor de toekomst en daarna pas je man, die waarschijnlijk harder aan het schreeuwen is dan jij.”

Roken is ook verboden op het vliegtuig, “tenzij je smoking hot bent, zoals ik! Wie toch wil roken, bieden we een speciale plek op de vleugel aan, onder begeleiding van ‘Gone With The Wind’ en ‘Bye Bye Birdy!”

Applaus

Het hilarische filmpje duurt drie minuten, maar is het kijken zeker waard, aldus Kuhn. “Ik en mijn medepassagiers hádden het niet meer, we lagen helemaal in een deuk van het lachen!"

De man achter de grappige instructies is Daniel Sandberg, die aan het einde van de demonstratie een welverdiend applaus kreeg van de passagiers.