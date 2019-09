“Ik heb ‘m!” Het ongelofelijke moment waarop man op rollercoaster vliegende telefoon kan vangen ADN

07 september 2019

17u22 8 Het leukste van het web Een man die onlangs een ritje maakte op een rollercoaster in pretpark ‘Port Aventura’ in Spanje, showde zijn wel érg goede reflexen toen hij erin slaagde onderweg de telefoon van iemand anders op de achtbaan uit de lucht te plukken. De dashcam van de rollercoaster kon het opvallende moment vastleggen.

Op de beelden is te zien hoe een man samen met een vriendin geniet van een sensationeel ritje op de hoge en razendsnelle rollercoaster ‘Shambhala’ in het Spaanse Tarragona. Maar dan ziet hij tot zijn verbazing een gsm zijn richting uit vliegen. Die was blijkbaar door de hoge snelheid – de bewuste achtbaan haalt snelheden tot 134 kilometer per uur – uit de zak van een andere adrenalinezoeker op de attractie gesukkeld.

De man denkt snel en probeert het ding te pakken. En dat lukt hem nog ook. Triomfantelijk zwaait hij daarna met de iPhone naar de inzittenden achter hem. ‘Heb je dat gezien!?’ Er volgen ook nog enkele high-fives in de lucht, het gevoel van ongeloof gemixt met pure gelukzaligheid zorgt ervoor dat de rest van de rit één groot feest is. En terecht. Dit is een legendarische vangst die waarschijnlijk niemand zou geloven als er geen beelden van waren.



Uiteindelijk slaagde de man erin de telefoon veilig en wel weer te overhandigen aan de eigenaar. Heeft die even geluk. Vanger van dienst is trouwens ongetwijfeld ook nog steeds in de zevende hemel. De video die hij deelde van het verbluffende moment is sinds woensdag al meer dan 3 miljoen keer bekeken.