“Ik heb een fantastisch leven gehad. Het beste nog”: vrouw neemt afscheid met wel heel vrolijk overlijdensbericht KVDS

10 augustus 2018

14u34

Een Duitse vrouw heeft op een erg positieve manier afscheid genomen van haar leven. Sigrid Müller (84) stond bekend als iemand die graag plezier maakte volgens haar zoon Frank (56) en dat bleek ook uit de manier waarop haar overlijdensbericht was opgesteld.

“Ik heb een fantastisch leven gehad. Tot ziens, het beste nog”, stond er in de krant te lezen bij een foto van de breed lachende vrouw, met een glas bubbels in haar hand. “Bedankt voor alles.”

"Grappig en warm"

Het was haar zoon Frank die de advertentie liet plaatsen. “Ze moest zijn zoals mijn moeder was: grappig en warm”, vertelt de man uit Düsseldorf.





Sigrid stierf op 1 augustus. Net voor haar dood nam ze nog afscheid van haar drie kinderen, haar drie kleinkinderen en haar vrienden. En dat deed ze met soortgelijke woorden. “Ze bedankte me en zei dat ze een fantastisch leven had gehad”, aldus haar zoon. “En dat was ook zo. Ze is op elk continent geweest en organiseerde heel wat geweldige feestjes.”

Ook haar begrafenis vandaag is allesbehalve een triestige bedoening. “Er komen zo’n 250 mensen naar het kerkhof”, aldus Frank. “Daarna is er nog een tuinfeest voor 100 gasten. Met muziek en wijn. Precies zoals ze het graag had gewild.”