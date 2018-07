“Ik dacht dat het vader met twee kinderen was”: Twitter maakt zich vrolijk over dit familiekiekje van Elon Musk KVDS

26 juli 2018

16u50 1 Het leukste van het web Elon Musk (47) gaat weer over de tongen op sociale media. Aanleiding is een kiekje van de miljardair met zijn vriendin – de Canadese muzikante Grimes – en een van zijn zonen. De foto werd deze week genomen toen ze samen arriveerden aan het hoofdkwartier van SpaceX in Californië. Flink wat Twitteraars beweerden dat ze twee keer hadden moeten kijken om te zien dat het wel degelijk Grimes was en niet een tiener.

Het liefdesleven van de grote baas van SpaceX en Tesla mag gerust bewogen genoemd worden. Constante is wel dat hij resoluut gaat voor een jongere vriendin.

Scheiding

Zijn eerste vrouw – de Canadese schrijfster Justine Wilson (46 in september) – was maar een jaartje jonger. De twee stapten in 2000 in het huwelijksbootje en kregen 6 kinderen. Acht jaar later volgde een scheiding en niet lang daarna begon Musk de Britse actrice Talulah Riley (32) te daten. Ze trouwden in 2010, scheidden in 2012, hertrouwden in 2013 en zetten er opnieuw een punt achter in 2016.





Daarna volgden relaties met Amber Heard (32) en Grimes (30). Met die laatste verscheen hij in mei voor het eerst in het openbaar, op het Met Gala in New York. Daar was toen flink wat buzz rond. (lees hieronder verder)

En nu wordt er opnieuw gepraat over een foto van de twee. Toen Musk en Grimes samen met een van zijn zonen deze week aankwam aan het hoofdkwartier van SpaceX, vonden sommige Twitteraars dat het net was alsof hij opstap was met twee tienerkinderen.

Dochter

“Ik was door Facebook aan het scrollen en ik had 50 seconden en een fotobijschrift nodig om me te realiseren dat het Elon Musk en Grimes waren, en niet een of andere vader met zijn tienerkinderen op vakantie”, klonk het onder meer. En: “Ze ziet eruit als zijn… dochter.”

So I'm scrolling Facebook and it took me like 50 whole seconds and a caption for me to realise this was Elon Musk and Grimes, and not some dad and his two teen-ish kids on vacation pic.twitter.com/wvHMbcvV7d Słodka Idiotka(@ Rachel_Destross) link

If you didn’t know Elon Musk and Grimes were dating this would look like a pic of a dad with his 2 children. https://t.co/szdgafN7zD Pra Pra(@ powerpraline) link

omfg esta es grimes pensé que era elon con sus dos hijos preadolescentes pic.twitter.com/HnIeBE285Y filíp(@ philippeheymans) link

She looks like his...daughter? Kyle Bella(@ quixoticblazes) link

elon musk's daughter, grimes candle 🕯 zzz(@ ragzouken) link

elon musk and grimes look like a single dad with his wayward daughter and it turns my stomack ENERGY CROW(@ gay_cyclops) link

Took me about 4 times of casually looking at that photo of Elon Musk and Grimes to realize that it was in fact Grimes and not his daughter. Alex(@ karmagypsy) link

Ver a Grimes saludando con la seña del rock ya no me hace sentir tan mal de las veces que he saludado así. (Pensé que era una hija de Elon, por cierto) pic.twitter.com/8mh4hcyFGp Alejandro.(@ raginggerm) link