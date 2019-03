‘Hotties’ in dienst van de Australische politie brengen bevolking het hoofd op hol IB

29 maart 2019

07u26

Bron: news.com.au 0 Het leukste van het web De politie van Queensland in Australië heeft per ongeluk chaos veroorzaakt op haar sociale media-accounts, nadat ze een foto deelde van een jonge politieagente met een politiehond. Zowel de vrouw als de hond werden overladen met complimenten… niet vanwege het goede werk dat ze verrichten, maar vanwege hun goede looks.

“Een retweet = een extra aaitje voor deze 10/10 tophond”, schreef de politie bij de foto van de agente en haar hond, die samen op patrouille leken te zijn. Maar uit de commentaren bleek al gauw dat de mensen niet alleen de hond schattig vonden, maar de knappe agente ook wel konden smaken.

lees verder onder de tweet:

1 retweet = 1 pat for this 10/10 good doggo 🐾🐶👮‍♀️ #pawenforcement pic.twitter.com/X1olcA4Rp8 Queensland Police(@ QldPolice) link

Veel mensen reageerden onder de foto met positieve commentaren over ‘hoe schattig’ het paar eruit ziet, maar sommigen uitten hun waardering voor de knappe vrouw op een indirecte manier. “Wat een mooie… hond…. Ik heb het echt alleen maar over de hond”, schreef iemand ironisch. “Prachtige… hond”, plaagde een ander. “De mooiste. Hond ooit…”, schreef weer een ander.

Andere mensen hadden gelukkig ook nog oog voor het werk van de politie, die ze bedankten voor het “dubbel en dwars uitvoeren van hun plicht”. Aangezien het bericht direct massaal gedeeld werd, lijkt het erop dat de brave politiehond in elk geval tot het einde van zijn dagen dagelijks klopjes en complimentjes moet krijgen.

“Breng handboeien mee”

Pas geleden ging nog een andere Australische politieman viraal, nadat een kiekje waarop hij met twee ademtesters poseerde tijdens een alcoholcontrole in Western Australia behoorlijk opviel: de agent van dienst had een knap gezicht en enorme spierballen: reden genoeg voor de lokale bevolking om zich blijkens de commentaren expres te laten betrappen op een glaasje teveel op. “Ik heb de hele avond gedronken en ben over een kwartier op Koombana Bay Road. Breng handboeien mee", schreef een vrouw bij de foto.