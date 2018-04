"Hopelijk koopt deze dikke trien niet alle cupcakes": meisje hoort belediging van andere klant en reageert grandioos KVE

Bron: Facebook, The Mirror, Metro 112 Het leukste van het web Vega Blossom stond aan te schuiven in haar favoriete bakkerij om cupcakes te kopen. Toen het haar beurt was, hoorde ze hoe een vrouw achter haar een zeer beledigende opmerking maakte . "Hopelijk koopt deze dikke trien niet alle cupcakes", klonk het. De 19-jarige Vega besloot om op sublieme wijze terug te slaan.

Nochtans kwam het affront eerst hard binnen bij de tiener. "Eigenlijk wilde ik beginnen wenen na die gemene beschimping", vertelt Vega. "Het kwetste me heel erg. Hoe kan een volwassen vrouw zo'n laag-bij-de-grondse opmerking maken over iemand die ze niet kent?"

Extra luid

Als kind was Vega altijd al vrij mollig en nu is ze volslank. Het is niet de eerste keer dat de tiener wordt beledigd omwille van haar gewicht, maar nu zei deze vrouw het extra luid zodat iedereen het kon horen.

Het meisje slikte haar verdriet in en bedacht een geniaal plan om de vrouw lik op stuk te geven. Eigenlijk was ze naar de bakkerij gekomen om 6 cupcakes te kopen. Maar nu besliste ze in allerijl om ze dan maar allemaal te kopen: 20 stuks.

Karma

Parmantig liep ze met haar aankoop de bakkerij uit. "Hopelijk heeft deze vrouw haar lesje geleerd, het was alleszins een heerlijke les in karma", besluit Vega.

En ook haar collega's op het werk zijn tevreden want de tiener heeft met plezier alle cupcakes uitgedeeld aan lekkerbekken op de werkvloer.

Haar verhaal kan op heel wat bijval rekenen op Facebook. Daar heeft de post al meer dan 35.000 likes gekregen.

