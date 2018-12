‘Hoogtechnologische’ Russische robot is eigenlijk man in robotpak mvdb

12 december 2018

16u42

Bron: The Guardian 0 Het leukste van het web De Poetinsgezinde tv-zender Russia24 heeft afgelopen week enthousiast bericht over de ‘hoogtechnologische’ robot Boris, het hoogtepunt van een evenement rond robotica in de stad Jaroslavl. De videobijdrage krijgt nu een kolderieke nasmaak, nu blijkt dat ‘robot Boris’ in feite een man in een robotpak is.

In het filmpje is te horen dat de ‘robot’ al leerde dansen. Een volle zaal vol enthousiaste Russische ‘jonge toekomstige intellectuele leiders’ klapt lustig mee terwijl Boris wat danspasjes zet. Nu ja pasjes, eerder wat niet-simultane bewegingen. De robot die lijkt weggelopen te zijn uit een videoclip van Daft Punk verklaarde: “Wiskunde ken ik al goed, maar ik wil ook leren tekenen.”

Bloggers legden meteen de nodige scepsis aan de dag. Op de website TJournal lieten ze kritische vragen achter, zoals “waar zijn de externe sensoren?” of “waarom maakt de robot zoveel onnodige bewegingen?”. Niet veel later verspreidde het persbureau MBKhMedia van Poetin-criticus Michail Khodorkovski een foto van een man in het bewuste robotpak. Het filmpje verdween woensdag even van YouTube, maar is inmiddels terug te zien.

Вот вам тот самый «современный робот» — эксклюзивное фото подготовки к молодежному форуму Путина в Ярославле.



Фото: «МБХ медиа» pic.twitter.com/M9BorrYTNS МБХ Медиа(@ MBKhMedia) link

