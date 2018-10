"Hoe kon ik nee zeggen?" Neurochirurg verovert hart van 8-jarig patiëntje door diens teddybeer te opereren ADN

04 oktober 2018

11u54

Bron: BBC 0 Het leukste van het web “Als je patiënt je vraagt of je ook zijn teddybeer kan genezen voor hij in slaap wordt gebracht… Hoe kon ik nee zeggen?” En of een Canadese chirurg momenteel heel wat harten verovert met het 'opereren' van een knuffelbeertje van een ziek kind.

De 8-jarige Jackson McKie heeft de hersenaandoening Hydrocefalie, waarbij een teveel aan cerebrospinaal vocht in de hersenen zich opstapelt. Het jongetje werd net naar de operatiezaal gevoerd voor de reparatie van een shunt (een pomp die het overtollige hersenvocht afvoert) toen hij met smekende oogjes naar zijn dokter keek. Of die ook even zijn beer Little Baby kon genezen?

Ook al had neurochirurg Daniel NcNeely geen ervaring met het opereren van knuffelbeesten, hij waagde zich met plezier aan de spannende behandeling van de pluisbol. Hij is dan ook dikke vrienden met diens baasje, die hij al sinds zijn geboorte behandelt. De teddy kreeg uiteindelijk de diagnose ‘scheur in onderarm’ en kreeg voor de zekerheid een zuurstofmasker op tijdens de ingreep. De tweet over de berenoperatie ging in geen tijd viraal.

De familie van Jackson is heel dankbaar dat de neurochirurg zo ver ging om hun zoontje minder nerveus te maken tijdens een heel beangstigend moment. “Hij was echt trots en legde Little Baby zo fier als een gieter weer naast hem in bed”, vertelt papa Rick McKie aan CBC. Zowel Jackson als Little Baby blijken beresterk. Beide patiënten herstellen goed na hun operatie.

Patient asks if I can also fix teddy bear just before being put off to sleep... how could I say no? pic.twitter.com/WOKFc5zr91 P. Daniel McNeely(@ pdmcneely) link