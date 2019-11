“Hij had geen flauw vermoeden”: vaasje van 1 euro uit kringloopwinkel nu verkocht voor 560.000 euro SVM/Tom Tates

10 november 2019

12u18

Bron: Daily Mail 1 Het leukste van het web Een 15 centimeter hoog Chinees vaasje uit de kringloopwinkel? Daar wilde een Brit wel één euro voor neertellen. Wist hij veel dat het kleinood enkele maanden later een fortuin waard zou zijn... Het porseleinen kunstobject, dat tussen 1735 en 1796 gemaakt werd voor de Chinese keizer Qianlong, is nu van de hand gegaan voor 560.000 euro.

De vaas werd officieel afgeklopt op 440.000 euro. Door de extra kosten en de BTW liep de prijs echter nog een stuk hoger op. Veilinghuis Sworders Fine Art Auctioneers schatte de waarde vooraf op ‘slechts’ 93.000 euro.

De man, die anoniem wil blijven, had geen flauw vermoeden dat hij met zijn aankoop de jackpot zou winnen. Toen hij de vaas op eBay wilde verkopen, merkte hij wel dat er buitensporig veel aandacht voor was.

“Hij had de sierlijke pot op de kop getikt omdat hij de vorm ervan mooi vond”, legt Yexue Li als hoofd van het veilinghuis uit. “Op eBay kreeg hij echter plots het ene bod na het andere en toen begon hij toch nattigheid te voelen.”

De man liet de vaas officieel schatten, met de gekende gevolgen. “Hij schrok zich een hoedje toen we hem het belang van zijn aankoop uitlegden.”

In perfecte staat

Dat het prijzige voorwerp ooit in een paleis van Qianlong stond, blijkt uit markeringen aan de zijkant. ‘Qianlong chen han’, staat er te lezen. Het eigen merk van de Qianlong-keizer dus. Verder duidt ook de gele kleur op keizerlijk bezit.

Li denkt dat de Chinese keizer persoonlijk de opdracht gegeven heeft om het vaasje te laten maken. “Het moet in de tijd dat het geproduceerd werd ook al kostbaar geweest zijn. Maar dat dit kunstwerk uit de Qing-dynastie ook nog in perfecte staat vertoeft, is pas echt uitzonderlijk. Meerdere generaties moeten het kleinood gebruikt hebben als bijvoorbeeld bloemenvaasje, maar toch lijkt het net uit de fabriek te komen. Zo fraai en glanzend is het nog.”

Schaakstuk van 821.000 euro

Het is de tweede keer in nog geen half jaar tijd dat een ogenschijnlijk simpel object bij een veilig een smak geld oplevert. In juli werd een schaakstuk van walrusivoor dat in 1964 voor een paar euro aangeschaft werd door een geïnteresseerde Schot verkocht voor 821.000 euro. Het kunstobject, een minstens 900 jaar oude ‘loper’, lag al jaren in een kast en werd pas recent geïdentificeerd als een van de grootste kunstschatten uit de tijd van de Vikingen. De nieuwe eigenaar wil -net als die van het vaasje- anoniem blijven.

Het bijna negen centimeter grote voorwerp is onderdeel van de zogenoemde Lewis Schaakstukken die in de twaalfde eeuw in Noorwegen of IJsland gemaakt werden. In 1831 werden op het eiland Lewis in Schotland 79 van die schaakstukken in de vorm van krijgers ontdekt. Hoe de Noorse stukken daar belandden, is nog altijd een mysterie. Vermoedelijk waren ze onderdeel van een lading die in de middeleeuwen overboord sloeg tijdens een scheepsramp.