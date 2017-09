"Het is veilig, ik ben homo": jongen vraagt moeder beste vriendin of hij mag blijven slapen, maar zijn argument keert zich tegen hem Koen Van De Sype

Bron: Twitter, Independent, Refinery29 0 Twitter Het leukste van het web Een Amerikaanse jongen die een berichtje stuurde naar de moeder van zijn nieuwe beste vriendin om te vragen of hij naar de pyjamaparty van het meisje mocht komen, heeft een reactie gekregen waar hij niet op voorbereid was. Hij schermde met het argument dat hij homo was, maar dat keerde zich tegen hem in het hilarische antwoord van de vrouw.

Mason Barclay wilde er echt graag bij zijn op het pyjamafeestje van Houston, maar de moeder van zijn beste vriendin had strikte huisregels. En een ervan was dat er niemand van het andere geslacht mocht blijven slapen. Mason probeerde haar toch te overtuigen met het argument dat hij homo was.

"Dag mevrouw Shelton! Mason Brian Barclay hier, een van de nieuwe beste vrienden van Houston. Als uw dochter vrijdagavond een feestje geeft, zou ik dan - een homoseksuele man - mogen blijven slapen? Ik denk dat de regel om niemand van het andere geslacht te laten logeren, zijn oorsprong vindt in de typische interesse die de twee seksen in elkaar hebben. Maar in dit geval gaat dat niet op, want ik hou niet van de andere sekse. Bedankt om het in overweging te nemen. Fijne Avond. Amen."

Hilarisch

En omdat de jongen haar daarmee de wind uit de zeilen hoopte te nemen, was hij niet voorbereid op het hilarische antwoord dat hij kreeg. "Hmmm. Wel, mijn man is een stuk. Moet ik me zorgen maken?", klonk het. De jongen deelde dat op Twitter, tot hilariteit van zijn volgers.

Maar zijn tactiek werkte wel, want hij kreeg de toestemming om bij Houston te blijven logeren die avond. En hij verklaarde achteraf nog dat het ongemeen leuk was geweest.