#Halbewaserbij: minister mikpunt van spot na verzonnen ontmoeting met Poetin #Halbewaarheden Maarten van Ast - Matthias Van den Bossche

12 februari 2018

18u58

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web De Nederlandse minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken wordt op sociale media flink op de hak genomen nadat vanmorgen bekend werd dat hij gelogen heeft over een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin.

Zijlstra, toen nog fractievoorzitter van de liberale regeringspartij VVD, waarschuwde in 2016 voor de territoriale ambities van de Russische president. Zijlstra zei dat hij Poetin tijdens een ontmoeting in 2006 zelf had horen praten over 'Groot-Rusland'. Nu geeft hij in gesprek met de Volkskrant toe dat hij zelf niet aanwezig was, maar zich baseerde op een anonieme bron. Volgens Zijlstra heeft de bijeenkomst wel plaatsgevonden en heeft hij het verhaal 'geleend' om het kracht bij te kunnen zetten. "Het was dom, onverstandig en het spijt me dat ik het op deze manier heb aangepakt", aldus Zijlstra vanmiddag.

De Nederlandse premier en partijgenoot Mark Rutte heeft al gezegd dat Zijlstra aan kan blijven als bewindsman, maar de oppositie twijfelt aan zijn geloofwaardigheid. Op sociale media wordt in ieder geval flink de draak gestoken met de situatie. Onder de hashtags #HalbeWasErbij en #HalbeWaarheden delen gebruikers massaal foto's van historische gebeurtenissen, waarin de bewindsman gefotoshopt is. Dat levert de nodige hilarische plaatjes op:

Lammert Wijnsma on Twitter Halbe was erbij! #Zijlstra #jesuishalbe #halbewaserbij (cc: @lammert)

Bromsnor on Twitter halbewaserbij

Maikel L Marengo on Twitter Halbewaserbij #Zijlstra

Bolle Auk on Twitter Halbe was ook op jouw ranch @SvensTweet Maar wellicht heb je 'm niet eens gezien.. #Halbe #HalbeWaarheden

R.Malteser on Twitter @thijszonneveld Halbe Zijlstra was er bij as we speak #halbewaserbij

Denise on Twitter HalbeWasErbij #Zijlstra

Charlotte on Twitter halbewaserbij #halbewaarheid #HalbeZijlstra

Michiel Blijboom on Twitter waarwashalbewel

Denkjewel on Twitter HalbeWasErbij

Why I love twitter #Halbewaserbij #HalbeWaarheden pic.twitter.com/QSA1x09c5x Dallicious(@ dallicious050) link

