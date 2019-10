“Haal me hieruit!” Laatste grap van Ierse opa op zijn eigen begrafenis werkt op de lachspieren ADN

14 oktober 2019

16u22

Bron: Dublin Live 0 Het leukste van het web Daar stonden ze dan op het kerkhof in Zuid-Dublin, de familie en vrienden van Shay Bradley. Voor het afscheid van een geweldige vader en opa. Voor die immer pijnlijke laatste groet. Voor een traan... maar ook een onverwachte lach. Want de lieve ‘papabeer’ had tot ieders verbazing nog een grap voorzien op zijn begrafenis zaterdag. Een geluidsopname waarin hij deed alsof hij het maar niks vond in die kist van hem. De video van zijn laatste frats gaat nu de hele wereld rond.

Shay Bradley uit Dublin, papa van vier en opa van acht, is na zijn dood een absolute beroemdheid geworden. Op een video die zijn dochter Andrea gisteren op Facebook deelde, is te zien hoe een grote groep rouwenden zich op het kerkhof rond zijn open graf heeft verzameld. Ze huilen samen en applaudisseren, de mooie dienst voor hun geliefde zit er bijna op.

“Hallo!?”

Een streepje doedelzakmuziek volgt, maar wordt even prompt onderbroken. Oei, wat gebeurt er? Tot grote verbazing van de aanwezigen horen ze daarna een wel heel bekend klinkende ‘hallo’. Het blijkt Shay, met nog een laatste heerlijke mop vanuit het hiernamaals...



“Hallo!? Laat me hieruit!”, roept de Ier ‘uit zijn graf’, terwijl er ook een stevig gebonk is te horen. Terwijl de familieleden eerst nog een tikje verbouwereerd hun tranen wegpinken bij de onverwachte geluidsopname, kunnen ze al snel het giechelen niet onderdrukken. “Hallo? Het is hier donker!”, foetert Shay. En ook: “Ik hoor je wel! Is dat de priester? Dit is Shay, ik zit in de kist!” De video eindigt met een korte, geestige serenade van de opa, tot groot jolijt van zijn naasten.

“Het was de laatste wens van mijn vader om dit op zijn begrafenis te laten afspelen, altijd de grapjas”, schreef dochter Andrea bij de opmerkelijke beelden. “Je had ze goed liggen, papabeer. En je hebt ons allemaal goed laten lachen, net toen we het zo nodig hadden. Ik hou van je, voor altijd.”