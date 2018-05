"Gelukkigste meisje ter wereld" deelt hartverwarmende video van huwelijksaanzoek uit de duizend sam

30 mei 2018

22u34

Bron: CBS 0 Het leukste van het web Een bezoekje aan de dierentuin zal nooit nog hetzelfde zijn voor Becky McCabe en Jessa Gillaspie, een koppel uit het Amerikaanse Tennessee. Ze bezorgden elkaar afgelopen vrijdag de verrassing van hun leven in de zoo van Memphis, waar ze ooit hun eerste afspraakje hadden.

Vrijdag trokken ze er opnieuw naartoe met vrienden. Ze poseerden voor foto's, maar wat Jessa niet wist, is dat Becky een huwelijksaanzoek plande. Tijdens het fotomomentje stond een van de vriendinnen te filmen, zodat Becky dé vraag kon stellen.

Ze kusten, waarna Becky nog zei dat ze Jessa graag zag. Ze ging op een knie zitten en haalde een ring van achter haar rug tevoorschijn. De reactie van haar lief had ze echter niet verwacht. Het duidelijk geëmotioneerde meisje zei niet meteen ja, maar begon in haar tas te rommelen. "Wat doe je nu", vroeg een van de verbaasde vrienden. Maar na het lichtjes bevreemdende moment haalde Jessa zélf een ring tevoorschijn, want ook zij wilde Becky ten huwelijk vragen. "We hebben elkaar net een huwelijksaanzoek gedaan!", gilden ze vol euforie.

Complete verrassing

"Ik had geen idee dat ze een aanzoek wilde doen, en zij had ook geen idee dat ik een aanzoek had gepland. We waren allebei zo verrast!!", schrijft Jessa bij de video. "We waren omringd door onze vrienden en beleefden de meest fantastische nacht. Haar mijn verloofde te mogen noemen maakt me het gelukkigste meisje ter wereld."

Een van hun vrienden vertelde hen om de video op YouTube te zetten, waarna het dubbele aanzoek viraal ging. "We hadden geen idee dat dit zo snel zou ontploffen", schrijft Jessa nog. "Maar ik ga niet zeggen dat ik niet opgetogen ben, want het enige wat ik ooit maar wilde, was dat de wereld zou weten hoe graag ik haar zie. We zijn overweldigd door alle positieve reacties. Echt, jullie hebben geen idee hoeveel ze voor ons betekenen."