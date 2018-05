"Geloof me, in het echt ben je knapper": Emily zoekt charmante aanbidder die haar in de trein tekende SVM

25 mei 2018

11u24

Bron: Twitter 282 Het leukste van het web Van een originele aanpak gesproken: een jongen haalde eergisteren in de trein van Gent naar Brugge zijn beste tekenkunsten boven om zijn bewondering voor Emily duidelijk te maken. "Geloof me, in het echt ben je knapper", schreef hij er romantisch bij.

Het meisje was helaas te verlegen om meteen een gesprek te beginnen, even later was hij al verdwenen in de menigte. Nu probeert ze haar charmante aanbidder alsnog terug te vinden via Twitter.

"Ik ben op zoek naar de jongen met donkerblonde krullen en leuke glimlach die me dit briefje gaf", klinkt het. "Woensdag 23 mei stapte hij op in Gent-Sint-Pieters om 15u21. In Brugge zijn we samen afgestapt om 15u49. Gelieve dit bericht te delen, ik zou hem graag leren kennen."

Ik ben op zoek naar de jongen met donkerblonde krullen en leuke glimlach die me dit briefje gaf. Woensdag 23 mei stapte hij op in Gent-Sint-Pieters om 15u21. In Brugge zijn we samen afgestapt om 15u49. Gelieve dit bericht te delen, ik zou hem graag leren kennen. #kissandtweet pic.twitter.com/dSF4ouegkZ Emily(@ Emily5054) link

Vandaag neemt Emily alvast dezelfde trein. En ja, natuurlijk hoopt ze hem opnieuw tegen het lijf te lopen. De mensen duimen alvast met haar mee. "Wauw! Als dit lukt, moet het verfilmd worden", klinkt het onder meer.

Onze redactie probeert haar intussen te pakken te krijgen voor een reactie. Of zou het alsnog in scène gezet zijn? In dat geval wordt weer maar eens de kracht van sociale media aangetoond: haar oproepje is inmiddels al meer dan 2.600 keer geretweet.

Ik was te verlegen. Moest ik de tijd kunnen terugdraaien zou ik dat zeker doen. Emily(@ Emily5054) link

