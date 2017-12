"Geeft iemand deze man een kleinkind?": Vader past op hond van dochter en noemt zichzelf opa AJA

20u16

Bron: Daily Mail, ABC news 1952 Twitter/@specksgoor Het leukste van het web Een trotse vader moest een weekendje op de hond van zijn dochter passen. Hij stuurde regelmatig berichten naar zijn dochter zodat ze zeker niet ongerust kon zijn. Wat blijkt? De vader beschouwt de hond van Meghan als een echte kleinzoon en beleeft er dat weekend heel wat avonturen mee.

De Amerikaanse Meghan Specksgoor uit Midlothian, Virginia ging op reis naar New York. Meghan vroeg aan haar vader Larry of hij op haar hond Chance wou passen. "Ze kunnen het meestal goed met elkaar vinden. Chance mag doen wat hij wil bij mijn vader, zoals bij een echt kleinkind", vertelt ze.

Toch was het dat weekend net dat tikkeltje anders. De vader van Meghan stuurde haar verschillende vertederende berichtjes in naam van haar hond. Meghan deelde de hilarische berichten van haar vader op Twitter met als tekst erbij: "Mijn vader past dit weekend op Chance terwijl ik in NYC ben, geeft iemand deze man een kleinkind?"

Afhaaleten, picknicken en een pedicure

Het eerste berichtje dat Meghan van haar vader kreeg, was “Opa wil weten wat voor soort afhaaleten ik mag eten. We hebben honger."

Twitter/@specksgoor

Daar bleef het echter niet bij. De 'grootvader' en zijn 'kleinkind' lieten ook weten dat ze waren gaan picknicken en dat ze ook nog op weg waren naar de pedicure en naar het ijssalon. "Opa zei dat ik een ijsje mag als we klaar zijn. Welke soort vind ik nu weer zo lekker? Een volgend bericht kwam al snel: “Sorry dat ik je blijf storen mama, maar we moeten echt vaker met opa rondhangen", luidde het.

Twitter/@specksgoor

Het lukt Larry echter nog niet om zijn dochter met rust te laten. Hij stuurt nog een laatste berichtje in naam van Chance. “Dag mama, opa gaat vannacht bij mij slapen, is er iets dat we hem moeten vertellen?" Als laatste wenst hij zijn dochter nog veel plezier: "ik zie je morgen, slaapzacht. Ik zie je graag."

"Wat betekent viraal gaan?"

Het bericht ging in enkele dagen viraal. Al had Larry dat niet direct door. In een bericht naar zijn dochter schreef hij: Pete heeft me net een bericht gestuurd dat we viraal zijn gegaan. Wat betekent dat?"

Lmao Gramps doesn’t even know how famous he got in the last few days pic.twitter.com/eRC3SoZue4 meghan specksgoor(@ specksgoor) link

My dad is babysitting Chance this weekend while I’m in NYC, someone please get this man a grandchild 😂😂😂😂😂😂❤️ pic.twitter.com/kj38w90jF0 meghan specksgoor(@ specksgoor) link