"Freaky mirakel": visser haalt bij toeval weggelopen peuter uit zee terwijl ouders nog slapen

05 november 2018

09u24

Een peuter van 18 maanden oud werd bij toeval gered uit de zee in Nieuw-Zeeland door een toerist die er aan het hengelen was. Het jongetje was ontsnapt uit de tent van zijn ouders terwijl ze sliepen en is wellicht in het water gesukkeld. De visser dacht aanvankelijk dat hij een pop zag drijven in het water. "Als ik een minuut later was, zou ik hem niet gezien hebben."

Gus Hutt, een kampeerder die verbleef op Matata Beach in Nieuw-Zeeland, was rond 6 uur ‘s morgen zoals gewoonlijk gaan vissen. Normaal zou Hutt recht van de camping over het strand naar de zee lopen, maar die dag besloot hij om een honderdtal meter verderop zijn hengel op te stellen. Een beslissing die mogelijk het leven van de peuter heeft gered.



Toen de man na een uurtje terugkwam om te controleren of hij beet had, zag hij immers iets dobberen in het water. “Terwijl hij voorbij dreef, dacht ik dat het gewoon een pop was”, zegt Hutt tegen lokale krant The New Zealand Herald. Desondanks haalde hij het schijnbaar levenloze lichaampje uit het water. “Zijn gezicht leek net als porselein met zijn korte, natte haartjes op zijn gezicht geplakt, maar dan slaakte hij een kreet en ik dacht ‘oh god, dit is een baby en hij leeft’.”

Kleine voetstappen

De peuter was er die ochtend klaarblijkelijk in geslaagd om de rits van de tent te openen terwijl zijn ouders nog sliepen. Uit de kleine voetstappen op het strand bleek dat hij meteen naar de oceaan was gelopen en door de golven werd meegesleurd. “Hij dreef voorbij aan een flink tempo... Als ik slechts een minuut later was geweest, had ik hem niet gezien”, aldus Hutt.



Hutt bracht de peuter naar de beheerders van de kampeerplaats, waar het jongetje in handdoeken werd gewikkeld. Zijn vrouw lichtte ondertussen de ouders in. Toen ze hoorde waar haar kind werd gevonden, schreeuwde de moeder het uit, vertelt hij.

“Mirakel”

Eén van de beheerders van de camping heeft het over een “freaky mirakel”. “Het kwam voor iedereen als een schok. Het was een heel, heel fortuinlijk resultaat.... Het had kunnen uitdraaien op een tragisch incident”, klinkt het.



De peuter werd naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft niets overgehouden aan zijn avontuur. De ouders hebben de visser uitvoerig bedankt voor ze huiswaarts trokken.