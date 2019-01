‘Feest van de sneeuw’ in Montreal opgeschort wegens... sneeuw KVDS

21 januari 2019

07u57

Bron: Belga 0 Het leukste van het web Het traditionele ‘Feest van de sneeuw’ in Montreal is gisteren opgeschort door een sneeuwstorm. Dat hebben de organisatoren gemeld.

Het is de eerste keer in een tiental jaar dat het familiefeest in een park in de stad onderbroken moest worden ten gevolge van de weersomstandigheden. De bedoeling van het feest, dat vier weekends lang plaatsvindt, is "de geneugten van de winter te ontdekken en te vieren".





De festiviteiten zijn gisteren echter geannuleerd wegens "extreme weersomstandigheden" en zullen op 26 januari hervat worden. Canada kampte dit weekend met periodes van extreme koude en sneeuwstormen. Zondag kwam de temperatuur in Montréal niet boven de -15 graden Celsius uit.

Ce week-end, on fait monter notre taux d'adrénaline au @BARBEGAZIFest et on s'amuse en famille à la Fête des neiges au @ParcJeanDrapeau https://t.co/ZJAWFaZIqs #quoifaire #plaisirsdhiver #MTL pic.twitter.com/sQt4eyih9w Tourisme Montréal(@ Monmontreal) link