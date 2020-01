“Er zitten zotten in de jacuzzi”: man wil niet weten van swingersparty op oudjaar in Hilton en eist geld terug jv

02 januari 2020

11u44

Bron: Fox 40 0 Het leukste van het web Een kerel uit Californië wil zijn geld terug van het Double Tree Hotel in Sacramento, eigendom van Hilton. Hij is er niet over te spreken dat hij voor zijn gezin een hotel had geboekt op oudjaar, waar op hetzelfde moment ook een swingersfeestje zou plaatsvinden.

“Mensen die veel geld uitgeven om in de Hilton te verblijven moeten zich ervan bewust zijn wat er zich voor hun ogen afspeelt, zeker gezinnen”, zegt de anonieme man aan nieuwszender Fox 40. “Weet je, er is daar een jacuzzi en er zitten zotten in.”

Organisatie Allures huurde eveneens het Double Tree Hotel in Sacramento deels af voor een nieuwjaarsparty voor 21-plussers. Het ging om het grootste swingersfeestje in de staat Californië, waar maar liefst 800 gasten werden verwacht. Naast een ruime dansvloer van 930 m² was er onder meer ook een bdsm-kamer voorzien.

Volgens het hotel was de swingersparty duidelijk afgescheiden van het gedeelte waar de andere gasten zouden verblijven, maar de verongelijkte man - vader van vier kinderen - vindt dat hij toch bij voorbaat op de hoogte had moeten worden gesteld. “Ik wil mijn gezin niet in de buurt van dat soort omgeving brengen. Ik vind het totaal verkeerd dat de Hilton zoiets opzet.”

Hij vernam uiteindelijk via een vriend dat er ook swingers in het hotel zouden verblijven en wilde zijn reservatie vervolgens kosteloos annuleren. Hij beweert dat het hotel hem echter nogal bot wandelen stuurde en dat hij zijn geld niet terugkrijgt.

Hilton reageerde bij monde van een woordvoerder: “Vanuit ons bedrijfsperspectief discrimineren wij geen enkele persoon of groep. Ons doel is een gastvrije en veilige omgeving te bieden voor alle gasten die ons hotel bezoeken.” Het Double Tree Hotel had nog vóór oudejaarsavond laten weten dat de andere gasten geen last zouden ondervinden van de swingersbijeenkomst.