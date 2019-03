“Er zit een dikke spin met enorme poten in mijn woonkamer”: brandweer laat u meegenieten van ‘dringende oproep’ Sven Van Malderen

19 maart 2019

18u24

Bron: Le Point 18 Het leukste van het web Nee, voor een spin hoeft u heus de hulpdiensten niet te bellen. Zinloze oproepen, ze kunnen nu eenmaal danig op de zenuwen werken. Om die boodschap duidelijk te maken, deelt de brandweer van Parijs de opname van een echt gesprek met het grote publiek. De grappige beelden erbij maken het plaatje helemaal af.

“U gaat vast denken dat ik gek ben, maar in mijn woonkamer zit een spin”, begint een vrouw. “Ze is zo dik als een mannenduim, heeft een groot lijf en enorme poten. Ik weet niet wat ik nu moet doen. Kunnen jullie langskomen?”

De operator van dienst heeft alvast genoeg gehoord. “Dat zal helaas niet gaan. Als ze echt zo dik is, kan u beter een bezem nemen en ze naar buiten vegen. Of u kan een gespecialiseerd bedrijf contacteren. Maar u mag hier niet ons nummer voor bellen. We worden bedolven onder de telefoontjes en we treden alleen in actie voor echte noodsituaties. U bent niet in gevaar, die spin zal u niet bespringen. Maak u geen zorgen, veel succes ermee.”

De spuitgasten wijzen er tot slot nog fijntjes op dat vorig jaar de helft van de oproepen niet voor hen bestemd was. “De 18 (in Frankrijk; nvdr) of de 112 (Europees noodnummer; nvdr) mag enkel gebeld worden als er levensgevaar mee gemoeid is.”

