"En toen at hij Hermeliens familie op": computer schrijft Harry Potter-boek en het resultaat is hilarisch absurd

Tegenwoordig wordt zowat alles geautomatiseerd. Heel wat mensen vrezen dat computers binnenkort het merendeel van de jobs zullen overnemen. Behalve in de literaire sector dan, daar zitten ze nog vrij safe. Want een poging om een Harry Potter-tekst te laten schrijven door een computer leverde een hilarisch vreemd resultaat op.

Het team van Botnik, een programma dat teksten kan voorspellen, laadde alle zeven Harry Potter-boeken op in hun systeem. Daarna lieten ze de computer een nieuw hoofdstuk schrijven in de reeks, gebaseerd op de stijl van J.K. Rowling. De tekst ging meteen viraal, maar niet omdat het van hoogstaande kwaliteit is. Neem nu bijvoorbeeld de titel van het nieuwe 'boek': 'Harry Potter and the Portrait of What Looked Like a Large Pile of Ash' - vrij vertaald: 'Harry Potter en het portret van iets dat op een hoop as lijkt'. Het bestsellerpotentieel druipt ervan af, zeg maar.

Toegegeven, de computer sloeg de bal niet altijd mis. Het hoofdstuk kreeg de titel 'The handsome one' - niet echt iets mis mee. Ook de eerste zin kan er best mee door: 'The castle grounds snarled with a wave of magically magnified wind' - De kasteelgronden snauwden met een golf van magisch vergrote wind. Een vreemde woordkeuze, maar verder niet verkeerd. En de zin 'Magic: it was something Harry Potter thought was very good' kan ook nog best kloppen.

Kannibalisme

Fans zullen erkennen dat de stijl van J.K. Rowling er wel ergens inzit. In de eerste paragraaf dan toch, want daarna wordt het vooral bizar:

Ron was standing there and doing a kind of frenzied tap dance. He saw Harry and immediately began to eat Hermione's family. Ron's Ron shirt was just as bad as Ron himself. If you two can’t clump happily, I’m going to get aggressive,’ confessed the reasonable Hermione.

We zien Ron niet meteen 'een soort van waanzinnige tapdans' uitvoeren, en voor zover we ons herinneren waren zijn kannibalistische neigingen ook vrij beperkt.

Warner Bros. Harry Potter, Hermelien en Ron

Het hoofdstuk gaat zo verder, met zinnen die bijna logisch zijn, maar dan toch overgaan in geweldige nonsens. Harry denkt verder nog dat Ron een 'luide, trage en zachte vogel' is, de drie vrienden schreeuwen tegen een gesloten deur en Hermelien barst in tranen uit als het paswoord 'rundvleesvrouwen' blijkt te zijn.

J.K. Rowling hoeft zich dus geen zorgen te maken, en dat is volgens Botnik ook nooit de bedoeling geweest. Het bedrijf omschrijft zichzelf als 'een menselijke-machinale entertainmentstudio'. Het programma voorspelt aan de hand van voorbeeldteksten welke woorden de grootste kans hebben om op elkaar te volgen, en imiteert de grammatica. Het resultaat is vaak 'vaag herkenbaar en compleet absurd', en dat vinden ze prima zo.

En daarbij, Rowling heeft momenteel wel andere zaken aan haar hoofd, nu ze zwaar onder vuur ligt omdat ze Johnny Depp blijft verdedigen. Die zal de hoofdrol spelen in de nieuwe Fantastic Beasts-film, ondanks de vermoedens van mishandeling naar zijn ex Amber Heard toe.

Botnik