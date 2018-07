"Echt lekker koel": Jeroen snapt nu waarom varkens graag in de modder liggen Brigit Groeneveld

20 juli 2018

16u12 3 Het leukste van het web Een modderbad verkoelt, en beschermt tegen de brandende zon en insecten. De varkens op het biologische bedrijf van Andries en Janny van de Bogert uit het Nederlandse Hedel weten daar alles van. Jobstudent Jeroen Wolfert (15) nu ook. Samen met de varkens dook hij in de modder.

"In het begin voelt het een beetje gek, want je wordt vastgezogen", blikt Jeroen terug op het modderbad. "Maar het is echt lekker koel. Ik had er best een paar uurtjes in willen blijven liggen."

Maar hoe belandde hij nu in die poel? "Ik werd uitgedaagd door een collega. Die bood mij een tientje als ik door de modder zou rennen. En toen deden mijn baas Andries en een andere collega er nog een tientje bovenop als ik ook in de modder zou gaan liggen."

"De varkens vonden het volgens mij best gezellig" Jeroen

Jeroen aarzelde geen moment en liet zich tussen de zeugen in de drab vallen. "Vies? Welnee, dat spuit je er met de tuinslang zo weer af. Toch mooi 30 euro extra verdiend. Bovendien lig ik liever in de modder dan dat ik de hele dag achter een computer moet zitten. En de varkens vonden het volgens mij best gezellig."

De moeder van Jeroen nam thuis wel meteen maatregelen. De kleren gingen direct de wasmachine in en Jeroen werd gelijk doorgestuurd naar de douche. De komende weken werkt de 15-jarige lekker door op de biologische varkenshouderij.