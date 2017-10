"Drie jaar ben je al met haar aan het rotzooien": vrouw springt op tijdens kerkdienst en beschuldigt prediker van overspel Koen Van De Sype

15u06

Bron: Daily Mail 0 Twitter Het leukste van het web Op het internet is een filmpje opgedoken waarop te zien is hoe een Amerikaanse kerkdienst brutaal wordt verstoord door een van de parochianen. De vrouw springt op en beschuldigt de (getrouwde) pastor ervan al drie jaar een overspelige relatie te hebben met haar dochter.

Het was een andere parochiaan van de World Fellowship Baptist Church in Prentiss, Mississippi die het filmpje zondag maakte. Eerst is alleen de stem te horen van de vrouw en daarna is ze ook kort te zien in de achtergrond, terwijl ze hevig uitvaart tegen prediker Billy Walker.







Lees ook Omgaan met overspel: 13 tips die je er stap voor stap weer bovenop helpen

Ze beschuldigt hem ervan al drie jaar een affaire te hebben met haar dochter en beweert dat hij de politie voor haar belde, nadat ze hem ermee confronteerde dat hij nog een andere overspelige relatie had. Volgens de vrouw die het filmpje maakte, was de echtgenote van de prediker - Vivian - op dat moment ook in de kerk aanwezig.



Doodstil

"Laat mijn kind met rust. Na al die tijd ga je een klacht tegen haar indienen", gilt de vrouw, terwijl de andere parochianen doodstil blijven zitten. "Het duurde tot ze je betrapte met een andere vrouw van de kerk, vooraleer ze eindelijk kwaad werd. En ze je met rust liet. De politie staat buiten. En jij bent een te grote lafaard om door de deur te stappen. De politie staat buiten."

"Ik ben een moeder. Dat is mijn kind. Geen enkele moeder in deze kerk zou niet doen wat ik doe voor mijn kindje. Drie jaar ben je al aan het rotzooien met haar. En ik weet ervan. Drie jaar!"



Daarop stormt de vrouw naar buiten en gaat de dienst schijnbaar verder.