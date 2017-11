"Dit maakt me toch vrij uniek": man zonder dijbenen vindt de liefde bij 15 jaar jongere schoonheid die boven hem uittorent Sven Van Malderen

Nathan Hrdlicka werd geboren zonder dijbenen, maar dat hield hem niet tegen om een prachtige liefde te vinden. Ja, ze torent boven hem uit. En ja, ze is vijftien jaar jonger. Maar daar trekt Chelsee Stuart zich helemaal niets van aan: ze prikte doorheen de uiterlijke bubbel van zijn zeldzame aandoening en verloor haar hart.

Nathan is een van de slechts 25 personen ter wereld die geboren werden met PFFD (Proximale Focale Femur Dysplasie), type D. Lees: hij mist zijn benen vanaf de heup tot iets onder de knie. Naar verluidt is hij de enige die ondanks die handicap toch nog kan stappen.

"Maar dat lukt ook niet elke dag, ik moet er mijn momenten uitkiezen. In feite loop ik op de tippen van mijn beenderen, dat brengt de nodige pijn met zich mee. Dat maakt me toch vrij uniek", klinkt het laconiek.

"Soms noemen ze me een dwerg"

Als Nathan op straat durft te komen, trekt hij natuurlijk de nodige aandacht. "Ik krijg veel vragen, soms noemen ze mij ook gewoon een dwerg. Dat bewijst dat ze er helemaal niets van snappen."

De 34-jarige man uit Santa Fe leerde Chelsee kennen via de Facebookpagina van een geneeskundige organisatie. Ter info: hij haalt 1m37, zij doet ruim dertig centimeter beter. "In het begin dacht ik dat dat lengteverschil wel voor problemen zou zorgen", aldus de 19-jarige jongedame. "Het was ook mijn allereerste relatie met iemand die kleiner was dan ik. Het heeft ons enige tijd gekost om uit te zoeken wat werkte en wat niet, maar nu redden we ons prima."

Lange wandeltochten

"Een van de grootste problemen is dat ik heel sportief aangelegd ben. Ik maak graag lange wandeltochten in het bos bijvoorbeeld. Het zou fantastisch zijn om dat met mijn beste vriend te kunnen doen, maar dat lukt dus niet. Daar moet ik andere kameraden voor zoeken."

Het moge duidelijk zijn: Chelsee heeft de wereld van Nathan helemaal op z'n kop gezet. "Ze steunt me op een manier die ik nooit eerder ervaren heb. Als ik ziek ben, zal ze er alles aan doen om me beter te doen voelen. Ook al is het maar door mij een glas water te geven of een lach op mijn gezicht te toveren."

Starende blikken

Al die starende blikken nemen ze er maar voor lief bij. "Dat lengteverschil valt natuurlijk op", stelt Chelsee. "We sprankelen ook van energie als we samen zijn, wees dus maar zeker dat iedereen ziet dat we dolverliefd zijn."

Nathan wendt zich tot de holistische geneeskunde om de pijn de baas te kunnen. "Dat systeem gaat verder dan enkel maar geneesmiddelen voorschrijven. Er wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met mijn emotionele staat. Het is mijn eigen lichaam dat antwoorden moet vinden om sterker te worden."

Juwelenzaak

De behandeling wordt echter niet terugbetaald, daarom hoopt Nathan via GoFundMe 25.000 dollar (21.500 euro) in te zamelen. Het koppel opende een juwelenzaak, maar overweegt ook om in IJsland een genezingscentrum op te richten. "Ik hoop nu vooral dat ik deze aandoening een beetje onder controle krijg. Ik wil andere mensen kunnen helpen. Ik wil mijn eigen ervaringen gebruiken om lotgenoten door moeilijke tijden te loodsen."