"Dit is ook politiewerk": heldhaftige wijkagent duwt gestrande bejaarde vrouw in scootmobiel naar huis David Van der Heeden

15u18

Bron: AD.nl 0 Facebook/Politie Markdal . Het leukste van het web Daar zit je dan in een sneeuwstorm op een scootmobiel met een lege batterij. Gelukkig was er deze wijkagent uit Breda die door ‘weer en wind’ ging om de bejaarde bestuurster weer thuis te krijgen.

"Dit is dienstbaarheid. Dit is hulpverlening", schrijft politieteam Markdal trots bij de foto van de reddende engel. Op eigen kracht had het karretje het al lastig in de sneeuw, maar zonder elektrische hulp kreeg de agent het flink te verduren.



Het was een flinke klus om mevrouw, karretje en hulphond thuis te krijgen. "Het was nogal een eindje duwen, maar wij vinden dat dit ook politiewerk is!"

Politieteam Markdal Dit is dienstbaarheid. Dit is hulpverlening. Deze foto zegt meer dan duizend woorden. Wij zijn trots op onze collega. Letterlijk door 'weer en wind' hielp afgelopen maandag onze wijkagent van...

Meer over Markdal

Breda

weer