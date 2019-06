“Dit is ijskoud. Praat je nog met haar?”: deze bruid zag haar schoonmoeder opdagen in lange witte jurk KVDS

26 juni 2019

16u05

Bron: Twitter, HuffPost 2 Het Leukste van het Web “Als ik één goede raad mag geven aan iedereen die een huwelijk plant: zorg ervoor dat je weet wat je moeder en je schoonmoeder dragen.” Dat zegt de Amerikaanse Amy Pennza. En ze weet waarover ze het heeft, want háár schoonmoeder daagde op in… een lange witte jurk.

Het is iets wat de meeste vrouwen wel weten: op een huwelijk draag je nooit iets wits. Dat is het voorrecht van de bruid. En je wil godbetert ook niet per ongeluk voor haar worden aanzien.

Viraal

Amy Pennza – een schrijfster uit Ohio – maakte het toch mee op haar trouwfeest in 2004. Ze deelde daar afgelopen week een opmerkelijke foto van op Twitter. Die ging meteen viraal.





Volgens Pennza begrijpt niemand echt hoe het kon gebeuren, zelfs haar schoonmoeder niet. “Die herinnert zich alleen dat ze de jurk zag in een winkel, dat hij paste en dat ze zich er goed in voelde”, vertelt Pennza aan nieuwssite HuffPost.

Het moment dat Pennza het ontdekte, staat in haar geheugen gegrift. Ze was zich aan het aankleden voor haar huwelijk, toen haar moeder binnenkwam in de foyer van de kerk. “De zon scheen en in mijn herinnering zag ik een verblindend licht. Het had geen sneeuwwittere jurk kunnen zijn. En ik stamelde: ‘Je zou de bruid kunnen zijn.’ Ze had een blik op haar gezicht die verried dat iemand haar er al attent op had gemaakt dat dit niet kon.”

Champagnefontein

Uiteindelijk verliep de bruiloft zonder bloedvergieten en werd er niemand in de champagnefontein geduwd. Achteraf bekeken verbaast de faux pas van haar schoonmoeder Pennza zelfs niet: “Als je haar een beetje kent, weet je dat ze niet kan weerstaan aan koopjes. Ze heeft er ook een neus voor. Dat is de enige verklaring die ik kan bedenken”, zegt ze nog. (lees hieronder verder)

My mother-in-law wore a wedding dress to my wedding. So, yeah, top that one, Twitter. #weddingfail @jimmyfallon pic.twitter.com/IjqvnXT6Ps Amy Pennza(@ AmyPennza) link

Dat haar tweet zo veel zou losmaken op Twitter, had Pennza niet gedacht. Ze postte de foto eigenlijk als grap richting haar schoonmoeder, met wie ze het goed kan vinden. De vrouw verontschuldigde zich trouwens uitgebreid voor haar misser. “Het is sindsdien een running joke geworden. We zeggen haar voortduren dat je geen wit mag dragen op een huwelijk.”

Twitter kon het amper geloven en er volgde een lawine aan reacties. “Dat meen je niet”, klonk het, “Dit is echt ijskoud. Praat je nog met haar?” en “Mensen zijn voor minder koud gemaakt.”

Biecht

Iemand anders deelt dat haar oma hetzelfde deed op het tweede huwelijk van haar vader en nog iemand biecht op dat de stiefmoeder van haar nicht zelfs in lingerie opdaagde.

Een vrouw bekent dan weer dat ze zelf zwart droeg op het huwelijk van haar zus. “Dat is intussen 42 jaar geleden. Ik was er zeker van dat het niet zou blijven duren. Ik denk dat mijn zus nog altijd bij hem is gewoon om mij te treiteren.”