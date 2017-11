"Dit is geen kunst, maar mishandeling": bezoekers wandelen op muizen in New York ep

Bron: Twitter, Castle Fitzjohns 0 Twitter De bezoekers van de tentoonstelling Prehystseria wandelen op een glazen vloer waar muizen onder zitten. Het leukste van het web Artiest Joseph Grazi heeft zich de woede van heel wat dierenliefhebbers op de hals gehaald met een kunstwerk. Hij plaatste voor een expo in New York 70 muizen onder een vloerplaat, wat maakt dat de bezoekers op de beestjes lijken te lopen.

Plagen die New York teisteren, dat is het thema van de tentoonstelling Prehysteria in de galerij Castle Fitzjohns. Maar vooral het kunstwerk ‘The Social Network’ van Grazi trekt de aandacht van bezoekers en Twitteraars. Joseph creëerde een vloer met zwarte en witte vlakken, waar 70 muizen dag en nacht in rondlopen. Hiermee wil de artiest mensen letterlijk boven 'andere levende wezens' stellen. Het kunstwerk moet onze dominantie die we over muizen hebben illustreren.

Boze dierenactivisten vragen dat de tentoonstelling opgedoekt wordt, ze hebben de artiest en de organisator gevraagd de dieren te verwijderen uit de dozen van plexiglas. Voorzitter van PETA Ingrid Newkirk legt uit waarom ze het voor de dieren opneemt: “Dieren in stresserende situaties dwingen is niet creatief, dit is een bewijs van onwetendheid rond dieren, hun natuur en wat hen overstuur maakt. Er zijn genoeg robotmuizen of andere alternatieven voor echte dieren, dit dierenleed is onnodig."

Ook op Twitter reageren heel wat dierenliefhebbers boos: “Verwijder alsjeblieft muizen uit de dozen op de vloer in de tentoonstelling Prehysteria. Dit is mishandeling, geen kunst.” Iemand anders voegt eraan toe: “Muizen die vrezen dat ze vermorzeld worden onder een glazen vloer is geen kunst.”

Joseph Grazi's "Prehysteria" exhibit @ NYC @CastleFitzjohns Gallery. Mice frightened of being crushed under a clear floor IS NOT ART @Peta2 pic.twitter.com/ZeGphUbyfS Weeps4Wildlife(@ Biospine) link

Opgegeten worden of dit

De uitbaters van de galerij vinden niet dat er sprake is van dierenmishandeling. “De beestjes werden gekocht bij dierenzaken, ze worden gekweekt als voedsel voor slangen. De muizen krijgen eten, water en hebben een comfortabel verblijf waar ze kunnen slapen en nestjes bouwen. Ze zien de mensen die over hen wandelen niet en gedragen zich net zoals andere muizen dat doen. Met deze tentoonstelling hebben we hen van de dood gered, anders zouden ze lunch van reptielen zijn. Nu leven ze nog en achteraf zullen ze bij een adoptiegezin terechtkomen. De diertjes die overblijven zullen aan de python van de kunstenaar Joseph Grazi gevoed worden.”