Diploma-uitreiking in coronatijden: met de stoeltjeslift naar de bergtop

15 juni 2020

13u38

Bron: AFP 1 Het leukste van het web Je zal maar afstuderen in 2020 en je tevreden moeten stellen met een Zoom-sessie, in plaats van een chique ceremonie waarvoor kosten noch moeite worden gespaard. Schoolbesturen over de hele wereld blijven in deze coronatijden alternatieven uitdenken voor de klassieke diploma-uitreiking, zo ook in de Amerikaanse Kennett High School, waar ze een creatieve oplossing vonden.

In overeenstemming met de social distancing-regels namen laatstejaars van de school in de Amerikaanse staat New Hampshire zaterdag de stoeltjeslift naar de groene vlaktes van een skiresort, waar ze een voor een hun getuigschrift overhandigd kregen.

De 174 zesdejaars van de Kennett High School mochten elk vier familieleden meenemen voor een tien minuten durende klim met de skilift naar de top van het Cranmore Mountain-resort. De directeur en de leerkrachten stonden hen boven op te wachten. De apetrotse leerlingen in toga’s gingen met hen op de foto en namen achteraf met het diploma onder de arm de lift terug naar beneden.

Voor een proclamatie op school bleek het risico op verspreiding van het coronavirus te groot. De directie van het skiresort was meteen gewonnen voor het idee, toen ze vorige maand door de school benaderd werden. De stoeltjeslift draaide op hun kosten. De middelbare school ligt in het dal in het plaatsje North Conway. Het skiresort beschikt over vijf pistes en is gelegen op 365 meter hoogte. Ook in de winter is het afhankelijk van sneeuwkanonnen.

