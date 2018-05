"De bekendste en grootste YouTuber van België is... een hond": deze twee Vlaamse beagles veroveren de harten van miljoenen kijkers IVI

18 mei 2018

11u22 21 Het leukste van het web Al gehoord van Louie en Marie? Wie veel op YouTube vertoeft, zal ze waarschijnlijk wel kennen. De Vlaamse beagles hebben hun eigen kanaal "Louie The Beagle" met bijna 400.000 volgers en halen miljoenen kijkers met hun grappige video's.

Louie en Marie (5 en 3 jaar) lokken maandelijks meer dan 30 miljoen kijkers op YouTube. Ter vergelijking: de populaire Nederlandse YouTuber Enzo Knol haalt er zo'n 25 miljoen. De beagles zijn dus érg populair.

"Momenteel is 'Louie The Beagle' het meest populaire en het snelst groeiende YouTubekanaal van België", zegt het baasje van Louie en Marie. "Dus de bekendste en grootste YouTuber van België is... een hond!" Louie en Marie waren wel niet welkom op de YouTubebeurs vorig jaar: "Er waren geen honden toegestaan. Nochtans haal ik meer views dan de drie grootste vloggers in ons land samen", zegt hun baasje.

Lees verder onder de video.

Baby

De baasjes van Louie en Marie hebben ondertussen ook een baby gekregen, maar de spotlight delen met het kleintje vinden de twee beagles niet erg. "Ze zijn heel rustig met Liam. Marie gaat er altijd naast liggen en als hij weent, gaat ze meteen kijken of er niks mis is", zegt hun baasje.

Hun eigen webshop heeft hij even moeten stopzetten nu de baby er is, "wegens te groot succes". "Op drie of vier maanden tijd moest ik 600 t-shirts, 500 koffiekoppen en 100 hoodies verzenden over de hele wereld. Het werd wat gek, ik moest de kinderkamer nog afwerken! De webshop staat dus even on hold."

Lees verder onder de video.

Goede doelen

Voor het geld doet de Vlaming het trouwens niet. "Ik ben nog fulltime technieker. Een deel van mijn winst via YouTube gaat naar Beagle Rescues en andere organisaties."

Meer weten over Louie en Marie? Volg zeker hun Youtubekanaal, of neem een kijkje op hun website.