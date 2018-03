"Dag wereld, hier ben ik!" Heerlijke foto van triomfantelijke baby gaat viraal ADN

22 maart 2018

17u07

Bron: BuzzFeed News 0 Het leukste van het web Maak kennis met de kleine Sullivan. Een pasgeboren kereltje dat nu al aardig wat harten verovert. Geboren worden met een smile en een hoop levenslust, meer moest hij daar niet voor doen.

Wat een pose, wat een goesting om aan het leven te beginnen! Het kiekje van de kleine Sullivan tovert een glimlach op het gezicht van velen. Maar voor mama Angel Taylor (33) was de bevalling van haar derde spruit geen pretje. Het werden vier rotdagen in het ziekenhuis en een noodkeizersnede.

“Het was in het algemeen geen gemakkelijke zwangerschap”, vertelt mama Angel aan Buzzfeed News. “Ik had veel complicaties zoals zwangerschapsdiabetes en last van een hoge bloeddruk.” Toen ze maandag 5 maart in het ziekenhuis aankwam zodat de bevalling kon ingeleid worden, had ze niet gedacht dat ze maar liefst vier dagen in het ziekenhuis zou liggen om maar vier centimeter ontsluiting te hebben. Haar jongetje was ook niet ingedaald ondanks dat haar water was gebroken. “Op dat moment wisten we dat een natuurlijke bevalling niet zou lukken. We waren ook bang. Was er iets ernstigs aan de hand?”

De dokters besloten over te gaan tot een noodkeizersnede. Fotograaf Laura Shockley kwam net op tijd om het grote moment vast te leggen. En dat tot groot jolijt van zijn fans. "Wat een beeld, wat een chille baby", klinkt het. Ondanks de vermoeiende en beangstigende aanloop naar zijn geboorte, bleek baby Sullivan de rust en gelukzaligheid zelve toen de dokters hem uit de buik van mama haalden. Als een overwinnaar gooide hij zijn handjes in de lucht, terwijl hij iedereen trakteerde op een vertederende glimlach.

“Ik was echt zo blij dat hij kerngezond ter wereld kwam – het was een pak van mijn hart”, aldus mama Angel. “Het is ook echt heel grappig, want in mijn buik leek hij zich al heel vaak te stretchen. Mijn man en ik grapten vaak ‘hey, er zal genoeg ruimte zijn om jezelf uit te strekken als je uit die buik bent’. Toen het dan eindelijk zover was, realiseerde hij zich dat duidelijk ook”, lacht ze. Intussen zijn mama en baby gezond en wel – en dolgelukkig – weer thuis.

