'Buurman is een l*l': wie dit huis koopt is gewaarschuwd EB

30 januari 2018

20u48

Bron: Kelowna Capital News, UPI 0 Het leukste van het web Moegetergd verkoopt Kane Blake zijn huis in de Canadese stad Kelowna. Omdat zijn buurman een 'l*l" ('asshole') is, zoals het bord voor zijn woning aangeeft. En wel hierom...

Al vijf jaar woont Kane met zijn gezin in het huis. "En het is een fantastische buurt hier", getuigt de man aan Kelowna Capital News. "Maar onze buurman is er te veel aan. Om de haverklap stuurt hij de politie naar onze voordeur. En ik zou hoegenaamd niet weten waarom. Het is zo ver gekomen dat mijn kinderen bang zijn om zijn huis te passeren om naar school te gaan".

Stress onhoudbaar

Kane Blake zegt dat hij de autoriteiten verzocht heeft om te bemiddelen, maar daar wil de buur niet van weten. "We kunnen de stress niet meer aan", zegt de man. "Er zit niets anders op dan ons huis te verkopen. Misschien heeft de volgende eigenaar meer geluk dan wij, maar wij hebben het gehad met onze buurman".

De verkoopprijs van het pand is niet bekend. Toch zouden er zich verscheidene geïnteresseerden gemeld hebben. Sommigen omdat ze nota bene geïntrigeerd zijn door het niet alledaagse bord voor het pand.