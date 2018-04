"Beyonce, I hope you watch Little Big Shots" Ellen DeGeneres is onder de indruk van TNT Boys Redactie

30 april 2018

12u24 1

"Beyonce, I hope you watch Sunday's episode of #LittleBigShots" Ellen DeGeneres is onder de indruk van het optreden van de TNT Boys in het Britse programma Little Big Shots. De jonge zangers brengen een meerstemmige cover van Listen.