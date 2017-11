‘Bespookte’ school zet nieuw filmpje van bewakingscamera online en dat is nog griezeliger dan het eerste Koen Van De Sype

18u17

Bron: YouTube, Today, Snopes 0 YouTube Het leukste van het web Een school uit het Ierse Cork die begin vorige maand het internet in de ban hield met een filmpje dat suggereerde dat het er spookte, heeft nieuw materiaal online gezet.

Op de bewakingsbeelden is een verlaten schoolgang te zien in de Deerpark Christian Brothers School. Volgens de gegevens in de linkerbovenhoek zouden ze gemaakt zijn in de vroege ochtend van 26 oktober, om iets over half zes. Op zeker moment verschuift achteraan in beeld een stoel. Even later vliegen een rugzak en een affiche door de gang. En ook vooraan in beeld gebeurt er van alles. (lees hieronder verder)

“We begrijpen niet goed wat we zien”, zei directeur Aaron Wolfe nadat het eerste filmpje iets meer dan een maand geleden online verscheen. “Als het een grap is, dan is het goed gedaan.”

Hij gooide wel wat olie op het vuur van mensen die geloven dat de school bespookt is. “In de 19de eeuw werden op de gronden van de school misdadigers opgehangen”, vertelde hij. “Er doen al langer geruchten de ronde dat hier geesten rondwaren.”

Montage

Snopes – een website die zich bezighoudt met het checken van verhalen – suggereert dat de filmpjes het resultaat zijn van handige montage. Maar directeur Wolfe zegt dat het dan toch niet het werk is van de school. “Sommigen hebben gesuggereerd dat we een greenscreen hebben gebruikt en een persoon uit de beelden hebben gemonteerd. Ik wou dat onze school dergelijke middelen had.”

Aan publieke interesse voor het verhaal ontbreekt het alvast niet. Het eerste filmpje werd in een maand tijd al 13 miljoen keer bekeken en het tweede is intussen al 2,4 miljoen keer gezien.