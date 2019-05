“Beschaamde” lezer stuurt boek 52 jaar te laat terug naar bibliotheek kg

24 mei 2019

12u02

Bron: BBC, Sky News 2 Het leukste van het web Een boek dat in 1967 werd ontleend uit de bibliotheek in het Engelse Lowestoft is na 52 jaar weer terecht. Een “beschaamde” lezer heeft het boek via de post opgestuurd, samen met een cheque van honderd pond om de boete te betalen.

De manager van de bibliotheek, Jo Wilde, zei aangenaam verrast te zijn toen ze het pakje opendeed en daarin ‘The Metaphysical Poets’ van auteur Jim Hunter ontdekte. Volgens de stempel in het boek moest het eigenlijk in september 1967 al worden teruggebracht naar de bibliotheek. Het bijgevoegde briefje verklaarde dat de tijdelijke eigenaar “extreem beschaamd” is.



De mysterieuze bezoeker, wiens naam niet bekend werd gemaakt, schreef verder dat het boek boven water kwam na een verhuis. Het werd wellicht ontleend tijdens een bezoek aan het ouderlijk huis in Lowestoft in de jaren zestig, klinkt het verder.



“Ik ben tevreden dat ze het [boek] terugstuurden, omdat ik denk dat sommige mensen te gegeneerd zouden zijn en het zouden houden”, vertelde Wilde aan BBC. Ze zegt dat boeken wel vaker te laat worden teruggebracht, maar dat dit voorlopig het eerste boek was dat ruim vijftig jaar op zich liet wachten.

Boete

De cheque van honderd pond is overigens meer dan voldoende om de boete te betalen. In de jaren zestig moesten bezoekers 3 cent per week betalen als ze materiaal laattijdig terugbrachten. Dat zou het totaal brengen op iets meer dan 33 pond, of 37 euro.



Nu wordt er 15 cent per dag aangerekend, maar is de boete begrensd tot 7,35 pond of 8,3 euro. De rest van het geld zal gaan naar het onderhoud van de bibliotheek. Het boek, dat volgens de bibliothecaris in goede staat is, gaat terug in de rekken.

