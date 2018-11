“Bent u madame Macron?” Dametje van honderd jaar ziet Angela Merkel aan voor echtgenote van Franse president IB

13 november 2018

01u30

Bron: Tageschau, The Guardian, Twitter, Der Spiegel 0 Het leukste van het web Een Frans dametje van honderd jaar dat vandaag als eregaste was uitgenodigd in Compiègne om de herdenkingsceremonie bij te wonen van de wapenstilstand die honderd jaar geleden het einde van de Eerste Wereldoorlog inluidde, was helemaal vereerd dat ze haar president, Emmanuel Macron mocht ontmoeten.

Na eerst haar president uitgebreid begroet te hebben, terwijl ze er duidelijk niet over uit kan dat deze “grote eer” haar als “simpele oude vrouw” ten deel valt, pakte het in een wit mutsje en paarse handschoentjes geklede dametje zichtbaar geroerd de hand van de Duitse bondskanselier Angela Merkel vast en vraagt haar of zij ‘Madame Macron’ is.

WATCH: Elderly woman confuses Merkel for 'Madame Macron'.https://t.co/XjCmuHldX3 pic.twitter.com/nKiu3xCASR euronews(@ euronews) link

Een fractie van een seconde is Merkel zichtbaar van haar stuk gebracht, maar dan antwoordt ze vriendelijk in het Duits dat ze de Duitse bondskanselier is. Haar antwoord wordt voor het dametje in het Frans vertaald, maar de boodschap komt duidelijk niet aan.



Intussen vertellen haar begeleiders dat het dametje honderd jaar is en morgen 101 wordt, iets waar vooral Macron van onder de indruk lijkt te zijn. Intussen blijft het dametje Merkel als Madame Macron aanspreken, waarop de Duitse bondskanselier zich genoodzaakt ziet om de vrouw in het Frans in het oor te fluisteren dat ze de ‘chancelière allemande’ is, terwijl Macron geamuseerd toekijkt.

Foto en kus

De dag van het vrouwtje werd helemaal goed gemaakt toen Emmanuel Macron met haar op de foto ging en haar tot slot een kus op de broze wang drukte. “Oh, dit is fantastisch. Bedankt, duizendmaal bedankt! Ik ben er volgend jaar opnieuw”, glunderde het dametje.

Het was een ontroerend moment aan het einde van de ceremonie waarbij de Franse en Duitse leiders elkaars handen vasthielden en elkaar omhelsden om de verzoening tussen hun landen te verzegelen.