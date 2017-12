“Als ik een bericht stuur, moet je binnen de 11 minuten antwoorden”: student krijgt videogame cadeau van vriendin, maar er zit contract bij Koen Van De Sype

17u34

Bron: Twitter, The Sun 56 Twitter Blake en zijn vriendin Ashley, met het contract dat ze voor hem opstelde. Het leukste van het web Aanval is de beste verdediging moet ze gedacht hebben en daarom kocht de Amerikaanse studente Ashley Davison haar computerspelletjesverslaafde vriend Blake Perry een XBox-game voor eindejaar. Maar niet voor niets. Voor hij het kreeg, moest hij een contract ondertekenen. Want Ashley was niet van plan zich te laten verwaarlozen door zijn gamegedrag.

Het was een exemplaar van Call of Duty dat Blake onder de kerstboom vond. Aan het cadeau zat echter een A4’tje vast, waarin Ashley in vijf punten duidelijk haar ‘spelregels’ uitlegde. En voor hij het game in zijn XBox mocht stoppen, moest hij tekenen op het lijntje onderaan.

Toestemming

“Als ik je bel, moet je het spel meteen op pauze zetten en me je volle aandacht geven”, steekt ze van wal. “Je mag niet met een nieuwe match beginnen als we van plan zijn om samen iets te doen of als ik je vraag om samen iets te doen. Je moet me de toestemming vragen om te spelen als ik bij jou thuis ben. Zorg dat ik dan zeker iets anders te doen heb terwijl je aan het vechten bent. Je moet binnen de 11 minuten op mijn berichtjes antwoorden. En je moet me minstens evenveel aandacht geven als ervoor.” (lees hieronder verder)

Little does she know these rules will be broken pic.twitter.com/t4WtR30ly6 Blake Perry(@ B_perry_9) link

Ze besloot haar brief als volgt: “Ik, Blake Perry, zal deze regels volgen en in ruil daarvoor van mijn spelletje genieten en tegelijk mijn vriendin graag zien. Als ik de regels breek, dan kan mijn vriendin, Ashley Davison, het spelletje om het even wanneer van me afpakken voor de rest van mijn leven.”

Foto

Op een foto die Blake deelde op Twitter, is te zien hoe hij het contract ondertekende met zijn naam. “Ze weet nog niet dat deze regels niet gerespecteerd zullen worden”, schreef hij erbij. De tweet ging viraal en werd intussen al meer dan 30.000 keer geliket en bijna 8.000 keer gedeeld. (lees hieronder verder)

Twitter

En hij lokte flink wat reactie uit. Daarbij wordt Ashley zelfs “gek” genoemd. Iemand schrijft: “Ik heb het meegemaakt. Ze wil dat je denkt dat het een grap is, maar in werkelijkheid zal ze gek worden als je haar regels niet volgt. Let maar op.” Waarop Ashley iedereen er zelf van verzekerd dat het een grap is. “Maak je geen zorgen, ik zal niet gek worden. Maar lief dat je je zorgen om hem maakt.”

Pineut

Gelukkig zijn de meeste commentaren grappig bedoeld. “Ze is zelf de pineut, want je kan Call of Duty niet op pauze zetten”, reageert iemand. En aan Ashley: “Kan je me het ongetekende contract eens sturen, ik denk dat ik het wel kan gebruiken.”