"1 kans op 300.000": identieke drieling geboren in Australië jv

27 maart 2018

11u54

Isabelle, Amelia en Georgia heten de drie meisjes die op dezelfde dag geboren werden in Townsville in Australië. De baby's wegen samen zo'n zes kilo en vormen een identieke drieling. De schattingen van de kans op zo'n uniek trio lopen sterk uiteen , maar volgens de dokters die de natuurlijke zwangerschap van Katie Barfield begeleidden, is het iets van 1 op 300.000.

Katie en Nathan Barfield hadden al een zoontje van negentien maanden, Michael. "We gingen voor de tweede ronde, maar we hadden niet tegelijkertijd nummer twee, drie en vier verwacht", lacht mama Katie stralend. De drieling deelde dezelfde placenta en dat hield een groot risico in. Een van de opties voor Katie en Nathan was dat ze niet verder zouden gaan met een of twee baby's om de andere(n) meer kans op overleven te geven. Het gevaar daarvan was dan weer dat ze daarbij alle drie niet levensvatbaar zouden zijn. Het koppel besloot de zwangerschap op natuurlijke wijze uit te zitten.

De meisjes werden op 19 maart prematuur geboren op 32 weken, maar ze stellen het inmiddels alle drie goed. Isabelle en Amelia mochten al uit de couveuse. Georgia woog het minst (1,67 kg) en moet nog even wachten.

In het ziekenhuis van Townsville in de Australische deelstaat Queensland was het zeker vijftien jaar geleden dat er nog eens een identieke drieling ter wereld kwam.

De Barfields zijn afkomstig van Mackay, maar verhuisden 400 km verder naar Townsville, omdat de kleine Michael lijdt aan een vorm van hersenverlamming en speciale verzorging nodig heeft.