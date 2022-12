Het jaarrapport van Pornhub: Belgen krijgen het vooral warm van lesbische seks en rijpere modellen

Hondje Jazzy ging zeven jaar geleden in Texas lopen voor vuurwerk en is nu in Florida herenigd met baasje

Honden zijn vreselijk bang voor vuurwerk, dat is geweten. Jazzy rende er zeven jaar geleden in Texas van weg. Het dier werd nooit teruggevonden. Tot nu. Het hondje bleek meer dan 1.280 km verder in Orlando te zijn beland. Baasje Kerry nam meteen het vliegtuig naar Florida om het dier zaterdag op te pikken. Hij kwam inmiddels met zijn mooiste kerstcadeau ooit weer thuis.

