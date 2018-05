Het internet is verdeeld over wat deze stem lijkt te zeggen. Wat hoor jij? kg

16 mei 2018

12u26

Bron: CNET 4 Bizar Een kort audiofragment zorgt voor verhitte discussies op het internet. Internetgebruikers lijken het niet eens te worden over wat de robotstem in het fragment lijkt te herhalen: Yanny of Laurel. Wat denk jij?

Drie jaar na ‘de jurk’ is er opnieuw een illusie die het internet in twee kampen verdeelt. Het fragment verscheen het eerst op Reddit, en ging daarna de rest van het internet rond.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I Cloe Feldman(@ CloeCouture) link

Dat de robotstem telkens hetzelfde woord herhaalt, staat vast. Wat minder duidelijk is, is welke naam dat precies is. "Yanny" meent de ene internetgebruiker, terwijl de "Laurel" hoort. Bovendien beweren sommigen dat de naam halverwege het fragment plots lijkt te veranderen. Meeste gebruikers zijn echter zeker van hun stuk: eens ze het ene hebben gehoord, lijkt de andere optie onmogelijk te zijn. Tot ze nog eens luisteren.

Verschillende verklaringen

Hoe kan het dat we hetzelfde fragment zo anders kunnen interpreteren? Een waterdichte antwoord is er niet voor, zo blijkt. Enkele experten die hun licht schenen op het raadsel kwamen met verschillende verklaringen op de proppen.

Zo is het fragment volgens sommige wetenschappers een schoolvoorbeeld van een “perceptueel ambigue stimulus”. Je kan het fragment vergelijken met een prentje dat je op twee manieren kan interpreteren, zoals bijvoorbeeld de vaas van Rubin: de afbeelding waar je zowel een vaas als twee gezichten in kan zien.

Hetzelfde effect is merkbaar bij het fragment. Door de ondermaatse kwaliteit van het geluid lijkt het alsof er verschillende interpretaties mogelijk zijn. Twee interpretaties - Yanny en Laurel - worden al aangereikt door de afbeelding bij het fragment, waardoor je brein automatisch kiest tussen deze twee. Welke van de twee je hoort, is afhankelijk van een paar factoren: hoe hard je geluid staat, hoe goed je gehoor is en simpelweg wat je verwacht te horen.

Daarnaast kan je interpretatie ook beïnvloed worden door de geluidsinstellingen van het toestel waarop je het fragment afspeelt. Veel heeft te maken met de hoge en lage frequenties van het geluid, en hoe die worden gefilterd door je toestel. Worden de hoge frequenties benadrukt, dan zou de kans groter zijn dat je Yanny hoort. Is het omgekeerde waar, dan hoor je eerder Laurel, klinkt het. Oordeel vooral zelf:

you can hear both when you adjust the bass levels: pic.twitter.com/22boppUJS1 Earth Vessel Quotes(@ earthvessquotes) link