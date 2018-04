Het eerste spacebiertje: geschikt voor in de ruimte Aiko van Hooijdonk

19 april 2018

18u24

Astronauten hebben het zwaar. Het uitzicht mag dan wel fantastisch zijn, het eten en drinken is vaak minder dan op aarde. Gelukkig is er voor de avonturiers binnenkort het eerst ruimtebiertje: Vostok.

Tegenwoordig is het met ingevroren voeding al een stuk beter geregeld dan met het astronautenvoedsel in tubes dat vroeger mee de ruimte inging. In 2012 waren maaltijden van de Nederlandse kosmonaut André Kuipers zelfs bereid door de Franse chef-kok Alain Ducasse. Op het menu stonden gerechten als zalm, zwaardvis en kaastaart. Verder waren er ingevroren groenten, dessertjes, gekoeld voedsel, fruit en zuivelproducten.

Drinken van alcohol is (nog) niet mogelijk en bovendien verboden op het internationaal ruimtestation ISS. Omdat commerciële ruimtevluchten steeds dichterbij komen, hebben bierbrouwerij 4 Pines en Space Astronautics toch het eerste ruimtebiertje ontwikkeld.

Een variant van het biertje is al een tijdje beschikbaar op aarde onder de naam Vostok 4 Pines Stout Space Beer. De ruimteversie moet nog bijgeschaafd worden, maar heeft nu nog een alcohol percentage van 5,1 procent en een aroma van koffie, chocolade en karamel. Na lang onderzoek werden deze aroma's gekozen, omdat de smaak hetzelfde blijft ondanks de invloeden van de ruimte op het menselijk lichaam.

Het biertje lijkt nu ook eindelijk in de ruimte beschikbaar te worden, want na acht jaar knutselen is er een speciale fles ontwikkeld. Deze fles kan namelijk de krachten van de ruimte weerstaan en dus komt het spacebiertje steeds dichterbij. Er is zelfs al een crowdfundingactie opgezet om Vostok officieel te lanceren. Het doel is om 1 miljoen dollar op te halen, zodat straks iedereen van dit uitzicht kan genieten met een biertje in zijn hand.