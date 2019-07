Het bestaat echt: het wereldkampioenschap wc-pot gooien Redactie

14 juli 2019

21u37 3

In Kontich vond vanmiddag een opmerkelijk wereldkampioenschap plaats: het WK WC-potten werpen. Bedoeling is uiteraard om het sanitaire voorwerp zo ver mogelijk te gooien. En dat is alles behalve gemakkelijk.